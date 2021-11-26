Новый поворот в смертельном ДТП с фурой и раздавленным такси в Харькове: в крови водителя нашли не алкоголь

Информация прокуроров опровергла предварительные детали, которые сообщила полиция

Проведенный анализ крови водителя грузовой фуры MAN, которая погребла под собой такси с тремя людьми внутри на Окружной дороге в Харькове, добавил новых деталей делу.

Информацию опубликовало издание Харків Times, ссылаясь на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

Сообщается, что была проведена экспертиза, за которой последовало специальное медзаключение. Согласно ему, в крови водителя грузовика были обнаружены каннабиноиды и опиаты.

Таким образом мужчина находился в состоянии наркотического, а не алкогольного опьянения. О якобы обнаруженном в крови алкоголе ранее рассказывали следователи полиции Харьковской области.

Теперь, к слову, обвинение собирается изменить статью, согласно которой будет вручаться подозрение. Вместо ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины водителю будут инкриминировать нарушение согласно ч. 4 ст. 286-1 УК (нарушение ПДД в наркотическом опьянении, что привело к смерти нескольких людей).

За это преступление предусмотрено куда более строгое наказание. Если раньше мужчине грозило от 5 до 10 лет за решеткой, то теперь — от 7 до 12. Вместе с этим могут отобрать и права на 7-10 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" информировал о подробностях этой трагической аварии. Согласно показаниям очевидцев, жертв ДТП могло быть гораздо больше.