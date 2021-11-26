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Новий поворот у смертельній ДТП із фурою та роздавленим таксі у Харкові: у крові водія знайшли не алкоголь

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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В аварії загинуло троє людей, у тому числі маленька дитина Новина оновлена 26 листопада 2021, 14:45
В аварії загинуло троє людей, у тому числі маленька дитина

Інформація прокурорів спростувала попередні деталі, які повідомила поліція

Проведений аналіз крові водія вантажної фури MAN, яка поховала під собою таксі з трьома людьми всередині на Кільцевій дорозі в Харкові, додав нових деталей справі.

Інформацію опублікувало видання Харків Times, посилаючись на спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

Повідомляється, що було проведено експертизу, після якої сформували спеціальний медвисновок. Згідно з ним, у крові водія вантажівки були виявлені канабіноїди та опіати.

Таким чином, чоловік перебував у стані наркотичного, а не алкогольного сп’яніння. Про нібито виявлений у крові алкоголь раніше розповідали слідчі поліції Харківської області.

Тепер, до речі, звинувачення збирається змінити статтю, за якою вручатиметься підозра. Замість ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України водію інкримінуватимуть порушення відповідно до ч. 4 ст. 286-1 КК (порушення правил дорожнього руху в наркотичному сп’яніння, що призвело до смерті кількох людей).

За цей злочин передбачено набагато суворіше покарання. Якщо раніше чоловікові загрожувало від 5 до 10 років за ґратами, то тепер — від 7 до 12. Разом із цим можуть відібрати і права на 7-10 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" інформував про подробиці цієї трагічної аварії. Згідно зі свідченнями очевидців, жертв ДТП могло бути набагато більше.

Теги:
#ДТП #Наркотики #Харків
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