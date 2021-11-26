Подробиці масової аварії у Харкові: водія фури, яка розчавила таксі з дитиною, перевірять на наркотики

Прокуратура вже готується до вручення підозри

У Харкові триває з’ясування всіх обставин смертельної ДТП за участю фури, де загинуло троє людей, враховуючи дитину. Водієві вантажного авто MAN, імовірному винуватцю аварії 25 листопада, загрожує залишитись у СІЗО аж до початку суду.

Цими та іншими подробицями поділилася харківська медіа-група "Об’єктив".

На ранок 26 листопада відомо, що фура, яка перекинулася Окружною дорогою в Харкові, везла соняшникові відходи. Незважаючи на необхідність зупинитись, водій погнав на червоне світло — за свідченнями очевидців. Це і стало причиною того, що автомобіль жорстоко занесло та перевернуло.

Автомобіль перевернуло на бік за лічені секунди

Внаслідок цього було зім’ято таксі з трьома людьми всередині. Усі вони загинули. Наймолодшій пасажирці було лише три роки.

Варто зазначити, що водій самої фури практично не постраждав. Правоохоронці підтвердили, що він зазнав деяких тілесних ушкоджень, але жодних загроз його життю не існує.

Аварія була досить жорсткою

Наразі за справу активно взялася прокуратура. За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, водієві MAN збираються вручити підозру згідно з ч.3 ст. 286 КК України. Його збираються звинуватити у порушенні правил ПДР, що спричинило загибель кількох людей. Чоловікові загрожує від п’яти до десяти років за ґратами, причому можливості водити його позбавлять на три роки.

Також водій має пройти одразу дві експертизи, де будуть відібрані проби на аналізи щодо алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Зазначимо, що розбиратися із наслідками смертельної ДТП довелося рятувальникам. Саме вони піднімали фуру, що перекинулася, щоб витягти з-під неї таксі і застрягли в ньому тіла.

Відео з місця аварії підтверджує, що вантажний автомобіль навіть не намагався гальмувати – авто потерпілих було знесено на повному ходу.