Подробности массовой аварии в Харькове: водителя фуры, раздавившей такси с ребенком, проверят на наркотики

Прокуратура уже готовится к вручению подозрения

В Харькове продолжается выяснение всех обстоятельств смертельной ДТП с участием фуры, в которой погибло трое человек, включая ребенка. Водителю грузового авто MAN, вероятного виновника аварии 25 ноября, грозит остаться в СИЗО до самого начала суда.

Этими и другими подробностями поделилась харьковская медиа-группа "Объектив".

На утро 26 ноября известно, что фура, перевернувшаяся на Окружной дороге в Харькове, везла подсолнечные отходы. Несмотря на необходимость остановиться, водитель погнал на красный свет — согласно свидетельствам очевидцев. Это и стало причиной того, что автомобиль жестоко занесло и перевернуло.

Автомобиль перевернуло на бок за считанные секунды

Вследствие этого было смято такси с тремя людьми внутри. Все они погибли. Самой младшей пассажирке было всего лишь три года.

Стоит отметить, что водитель самой фуры практически не пострадал. Правоохранители подтвердили, что он получил некоторые телесные повреждения, но никаких угроз его жизни не существует.

Авария была весьма жесткой

На данный момент за дело активно взялась прокуратура. По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, водителю MAN собираются вручить подозрение согласно ч.3 ст. 286 УК Украины. Ему вменяют нарушение правил ПДД, которое повлекло за собой гибель нескольких человек. Мужчине грозит от пяти до десяти лет за решеткой, при этом возможности водить его лишат на три года.

Также водитель должен пройти сразу две экспертизы, где будут отобраны пробы на анализы насчет алкогольного и наркотического опьянения.

Отметим, что разбираться с последствиями смертельного ДТП пришлось спасателям. Именно они поднимали перевернувшуюся фуру, чтобы извлечь из-под нее такси и застрявшие в нем тела.

Видео с места аварии подтверждает, что грузовой автомобиль даже не пытался тормозить — авто пострадавших было снесено на полном ходу.