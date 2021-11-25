Жінка та дитина задихнулися: рятувальники витягли тіла загиблих у розчавленому фурою легковику у Харкові (відео 18+)

У легковому автомобілі знаходилися троє людей — водій, жінка та дитина, всі вони загинули

Рятувальникам вдалося підняти самоскид, який роздавив легковий автомобіль у смертельній ДТП за участю двох вантажівок та трьох легковиків на окружній дорозі Харкова, та витягти тіла трьох загиблих людей.

Оперативне відео з місця події з рятувальними роботами у четвер, 25 листопада, увечері опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Піднімати фуру довелося за допомогою важкої будівельної техніки, проте це вже не допомогло пасажирам таксі.

Раніше повідомлялося, що у найбільш пошкодженому легковому автомобілі в момент аварії перебували троє людей: водій, жінка та маленька дитина. Усі вони загинули.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що рятувальники витягли тіла загиблих.

Так, за даними телеграм-каналу " ТРУХА Харків ", загиблими виявилися чоловік-водій таксі, жінка 1972 року народження та дівчинка 2018 року народження.

За висновками медичних працівників, які проводили огляд, жінка і дитина загинули від асфіксії, простіше кажучи, задихнулися.

Раніше прокуратура Харківської області також опублікувала відеозапис із встановленого неподалік місця аварії камери спостереження. На відео видно, що вантажівка на великій швидкості вилетіла на перехрестя і протаранила автомобіль, що їхав перпендикулярно, після чого, продовжуючи його таранити, перекинулася.