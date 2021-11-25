Укр

Женщина и ребенок задохнулись: спасатели извлекли тела погибших в раздавленной фурой легковушки в Харькове (видео 18+)

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
169
Остатки такси, которое раздавил груженый самосвал Новость обновлена 25 ноября 2021, 23:49
Остатки такси, которое раздавил груженый самосвал

В легковом автомобиле находились три человека, — водитель, женщина и ребенок, все они погибли

Спасателям удалось поднять самосвал, раздавивший легковой автомобиль в смертельном ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек на окружной дороге Харькова, и извлечь тела троих погибших человек.

Оперативное видео с места происшествия со спасательными работами в четверг, 25 ноября, вечером опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Поднимать фуру пришлось с помощью тяжелой строительной техники, однако это уже не помогло пассажирам такси.

Раннее сообщалось, что в наиболее поврежденном легковом автомобиле в момент аварии находились три человека: водитель, женщина и маленький ребенок. Все они погибли.

Позже местные СМИ сообщили, что спасатели извлекли тела погибших.

Так, по данным телеграм-канала "ТРУХА Харьков", погибшими оказались мужчина-водитель такси, женщина 1972 года рождения и девочка 2018 года рождения.

По заключению проводивших осмотр тел медицинских работников, женщина и ребёнок погибли от асфиксии, проще говоря, задохнулись.

Ранее прокуратура Харьковской области также опубликовала видеозапись с установленной неподалеку от места аварии камеры наблюдения. На видео видно, что грузовик на большой скорости вылетел на перекресток и протаранил ехавший перпендикулярно автомобиль, после чего, продолжая его таранить, перевернулся.

Теги:
#ДТП #Харьков #Окружная
Под Харьковом очередная масштабная ДТП
Харьков
Снес на полном ходу: опубликовано видео момента смертельной аварии на окружной Харькова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Под Харьковом очередная масштабная ДТП
Снес на полном ходу: опубликовано видео момента смертельной аварии на окружной Харькова
Дата публикации
Категория
"Рома" - "Заря"
"Заря" крупно проиграла "Роме" и следом за "Динамо" и "Шахтером" потеряла шансы на евровесну (видео)
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 25 ноября: смерть Омельченко, инсайды о военном положении и новое госавиакомпания Украины
Дата публикации
Категория
Теперь командам можно все силы бросать на УПЛ
"Шахтер" и "Динамо" пробили дно в Европе: кто виноват и что будет дальше
Дата публикации
Категория
Мультикоптер
Под Одессой военные сбили новенький дрон полиции за 1,5 миллиона гривен: как так получилось (фото)