Женщина и ребенок задохнулись: спасатели извлекли тела погибших в раздавленной фурой легковушки в Харькове (видео 18+)

В легковом автомобиле находились три человека, — водитель, женщина и ребенок, все они погибли

Спасателям удалось поднять самосвал, раздавивший легковой автомобиль в смертельном ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек на окружной дороге Харькова, и извлечь тела троих погибших человек.

Оперативное видео с места происшествия со спасательными работами в четверг, 25 ноября, вечером опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Поднимать фуру пришлось с помощью тяжелой строительной техники, однако это уже не помогло пассажирам такси.

Раннее сообщалось, что в наиболее поврежденном легковом автомобиле в момент аварии находились три человека: водитель, женщина и маленький ребенок. Все они погибли.

Позже местные СМИ сообщили, что спасатели извлекли тела погибших.

Так, по данным телеграм-канала "ТРУХА Харьков", погибшими оказались мужчина-водитель такси, женщина 1972 года рождения и девочка 2018 года рождения.

По заключению проводивших осмотр тел медицинских работников, женщина и ребёнок погибли от асфиксии, проще говоря, задохнулись.

Ранее прокуратура Харьковской области также опубликовала видеозапись с установленной неподалеку от места аварии камеры наблюдения. На видео видно, что грузовик на большой скорости вылетел на перекресток и протаранил ехавший перпендикулярно автомобиль, после чего, продолжая его таранить, перевернулся.