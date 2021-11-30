От машины остался только зад: на Харьковщине произошло смертельное ДТП (фото)

На месте ДТП погиб мужчина

На Харьковщине в поселке Краснокутск столкнулись пассажирский автобус и легковушка. К сожалению, авария не обошлась без жертв – один из водителей от полученных травм погиб на месте.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, смертельная авария произошла около 7:20 утра во вторник, 30 ноября. На улице Мира в Краснокутске (Богодуховский район) легковушка ВАЗ 2101 врезалась в пассажирский автобус ПАЗ.

На месте ДТП наблюдается небольшая пробка

Судя по опубликованным спасателями фото, удар был достаточно сильным, ведь ВАЗ смяло таким образом, что от автомобиля осталась только задняя часть кузова. Шансов выжить у водителя почти не было. Мужчина 1963 года рождения погиб на месте, а его тело пришлось доставать спасателям с помощью специнструмента.

У автобуса ПАЗ после столкновения вылетело лобовое стекло. Пострадал ли водитель — не сообщается.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал "Телеграф", на прошлой неделе в Харькове произошло жуткое ДТП с участием грузовика и автомобиля такси — 25 ноября фура пронеслась на красный сигнал светофора, после чего на перекрестке ее кузов повело, и он опрокинулся на такси с тремя пассажирами в салоне. Шансов выжить у людей не было, они погибли на месте. Позже появилась информация, что водитель мог быть пьян за рулем, однако в его крови обнаружили отнюдь не алкоголь. Водителя избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.