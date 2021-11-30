От машины остался только зад: на Харьковщине произошло смертельное ДТП (фото)
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На месте ДТП погиб мужчина
На Харьковщине в поселке Краснокутск столкнулись пассажирский автобус и легковушка. К сожалению, авария не обошлась без жертв – один из водителей от полученных травм погиб на месте.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, смертельная авария произошла около 7:20 утра во вторник, 30 ноября. На улице Мира в Краснокутске (Богодуховский район) легковушка ВАЗ 2101 врезалась в пассажирский автобус ПАЗ.
Судя по опубликованным спасателями фото, удар был достаточно сильным, ведь ВАЗ смяло таким образом, что от автомобиля осталась только задняя часть кузова. Шансов выжить у водителя почти не было. Мужчина 1963 года рождения погиб на месте, а его тело пришлось доставать спасателям с помощью специнструмента.
У автобуса ПАЗ после столкновения вылетело лобовое стекло. Пострадал ли водитель — не сообщается.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Продолжаются следственные действия.
Напомним, как сообщал "Телеграф", на прошлой неделе в Харькове произошло жуткое ДТП с участием грузовика и автомобиля такси — 25 ноября фура пронеслась на красный сигнал светофора, после чего на перекрестке ее кузов повело, и он опрокинулся на такси с тремя пассажирами в салоне. Шансов выжить у людей не было, они погибли на месте. Позже появилась информация, что водитель мог быть пьян за рулем, однако в его крови обнаружили отнюдь не алкоголь. Водителя избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
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