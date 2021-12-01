Укр

Под Днепром фура спрессовала легковушку: на трассе - части тела и оружие (фото, видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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На месте ДТП образовалась пробка Новость обновлена 01 декабря 2021, 11:12
На месте ДТП образовалась пробка

В разбитом в Днепропетровской области автомобиле нашли целый арсенал оружия

На Полтавском шоссе в районе Обуховки под Днепром (смотри на карте ниже) произошла смертельная авария с участием фуры и легковушки, которую спрессовало так, что проезжающие мимо водители были шокированы картиной.

По информации местных Телеграмм-каналов, по неизвестным причинам не разминулись Skoda и грузовик. Шансов спасти водителя легковушки не было: в результате удара ему раздавило голову и оторвало руку. Что же касается водителя фуры, о его состоянии информации нет.

В районе Обуховки - страшная авария
В районе Обуховки - страшная авария

На момент выхода новости движение на трассе затруднено, так как на месте работают судмедэксперты и следователи. Интересно, что в Skoda нашли оружие, происхождение и предназначение которого предстоит выяснить копам. 

В легковушке нашли целый арсенал оружия
В легковушке нашли целый арсенал оружия
Погибший водитель перевозил запрещенные вещи
Погибший водитель перевозил запрещенные вещи

Больше фото и видео смотрите на нашем Телеграмм-канале, однако стоит учесть, что ссылка исключительно для лиц старше 18-ти и не для слабонервных (присутствует ненормативная лексика и тяжелые последствия ДТП).

На карте - место ДТП и пробки
На карте - место ДТП и пробки

Напомним, на Харьковщине в поселке Краснокутск столкнулись пассажирский автобус и легковушка. К сожалению, авария не обошлась без жертв – один из водителей от полученных травм погиб на месте.

Теги:
#ДТП #Авария #Днепр #Оружие
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