Под Днепром фура спрессовала легковушку: на трассе - части тела и оружие (фото, видео)

В разбитом в Днепропетровской области автомобиле нашли целый арсенал оружия

На Полтавском шоссе в районе Обуховки под Днепром (смотри на карте ниже) произошла смертельная авария с участием фуры и легковушки, которую спрессовало так, что проезжающие мимо водители были шокированы картиной.

По информации местных Телеграмм-каналов, по неизвестным причинам не разминулись Skoda и грузовик. Шансов спасти водителя легковушки не было: в результате удара ему раздавило голову и оторвало руку. Что же касается водителя фуры, о его состоянии информации нет.

В районе Обуховки - страшная авария

На момент выхода новости движение на трассе затруднено, так как на месте работают судмедэксперты и следователи. Интересно, что в Skoda нашли оружие, происхождение и предназначение которого предстоит выяснить копам.

В легковушке нашли целый арсенал оружия

Погибший водитель перевозил запрещенные вещи

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На карте - место ДТП и пробки

Напомним, на Харьковщине в поселке Краснокутск столкнулись пассажирский автобус и легковушка. К сожалению, авария не обошлась без жертв – один из водителей от полученных травм погиб на месте.