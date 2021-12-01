"Пора ставити шлагбауми": на місці моторошної аварії в Харкові фури знову протаранили легковик (відео)

Харківські водії нарікають на світлофор, який нібито не працював напередодні аварії

У середу, 1 грудня, на виїзді з 602-мікрорайону Салтівки на окружну дорогу Харкова (дивись карту нижче) сталася резонансна ДТП за участю легковика та двох фур. Аварія сталася в тому ж місці, де тиждень тому, 25 листопада, сталася рокова ДТП за участю двох фур і легковиків, один з яких виявився повністю розчавлений вантажівкою.

Про нову аварію за участю великовантажів повідомили очевидці, слова яких цитують місцеві Телеграм-канали.

Згідно з попередньою інформацією, легковик не пропустив вантажівку, в результаті сталося зіткнення з ще однією фурою.

У поліції факт аварії підтвердили, проте всі подробиці та дані про постраждалих пообіцяли надати пізніше.

Тим часом у коментарях переконані: всьому виною світлофор, який за 20 хвилин до НП, як каже один із водіїв, нібито не працював. Інші інтернет-користувачі теж кажуть, що світлофор тут "цікавий": мовляв, жовтий сигнал спалахує для всіх одночасно.

"Пора вже ставити шлагбауми замість світлофора", — нарікають харківські водії.

Виїзд на окружну Харкова

Раніше ми повідомляли, що під Дніпром сталася смертельна аварія за участю фури і легковика, який спресувало так, що водії, які проїжджали повз, були шоковані картиною. Водієві розмозжило голову та відірвало руку, а в його авто знайшли цілий арсенал зброї.