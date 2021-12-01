"Пора ставить шлагбаумы": на месте жуткой аварии в Харькове фуры снова протаранили легковушку (видео)

Харьковские водители сетуют на светофор, который якобы не работал накануне аварии

В среду, 1 декабря, на выезде со 602-микрорайона Салтовки на окружную дорогу Харькова (смотри карту ниже) произошло резонансное ДТП с участием легковушки и двух фур. Авария случилась в том же месте, где неделю назад, 25 ноября, произошло роковое ДТП с участием двух фур и легковушек, одна из которых оказалась полностью раздавлена грузовиком.

О новой аварии с участием большегрузов сообщили очевидцы, слова которых цитируют местные Телеграмм-каналы.

Согласно предварительной информации, легковушка не пропустила грузовик, в результате произошло столкновение с еще одной фурой.

В полиции факт аварии подтвердили, однако все подробности, а также данные о пострадавших пообещали предоставить позже.

Тем временем в комментариях убеждены: всему виной светофор, который за 20 минут до ЧП, как говорит один из водителей, якобы не работал. Другие интернет-пользователи тоже говорят, что светофор здесь "интересный": дескать, желтый сигнал загорается для всех одновременно.

"Пора уже ставить шлагбаумы вместо светофора", — сетуют харьковские водители.

Выезд на окружную Харькова

Ранее мы сообщали, что под Днепром произошла смертельная авария с участием фуры и легковушки, которую спрессовало так, что проезжающие мимо водители были шокированы картиной. Водителю размозжило голову и оторвало руку, а в его авто нашли целый арсенал оружия.