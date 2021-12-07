В аварии под Черниговом погибли 10 человек: подробности и фото

Тела погибших деблокируют сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На Черниговщине возле села Брусилов в ДТП погибли 10 человек и еще семь получили травмы. Грузовик столкнулся на трассе с маршруткой, ехавшей по маршруту "Чернигов-Сосница". Трагедия произошла около 7:55 утра.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Трагедия произошла на участке трассы между Черниговом и Гремьячем. Тела погибших и пострадавших доставали десять спасателей.

В аварии погбли минимум 10 человек

Из маршрутки достают тела погибших

После столкновения маршрутку Mercedes Sprinter и грузовик развернуло поперек трассы.