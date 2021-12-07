В аварии под Черниговом погибли 10 человек: подробности и фото
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Тела погибших деблокируют сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
На Черниговщине возле села Брусилов в ДТП погибли 10 человек и еще семь получили травмы. Грузовик столкнулся на трассе с маршруткой, ехавшей по маршруту "Чернигов-Сосница". Трагедия произошла около 7:55 утра.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Трагедия произошла на участке трассы между Черниговом и Гремьячем. Тела погибших и пострадавших доставали десять спасателей.
После столкновения маршрутку Mercedes Sprinter и грузовик развернуло поперек трассы.
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