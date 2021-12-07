Смертельная авария с маршруткой на Черниговщине: появилось первое видео

Трасса перекрыта, полиция организовала объезд.

Количество жертв аварии на Черниговщине на участке трассы между селами Киселевка и Брусилов увеличилось до 13 человек. Еще семеро — в больнице.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Авария произошла на дороге утром, за несколько минут до восьми часов. Первоначально сообщалось про десять жертв. Затем количество увеличилось. Столкнулись маршрутка "Чернигов-Сосница" с пассажирами и грузовой автомобиль.

После ДТП автобус и грузовик перекрыли трассу

Тела погибших из искореженного рейсового автобуса достают спасатели — на месте работает 30 специалистов. Также на ликвидацию аварии направлены 13 спецмашин, среди которых автокран.

Правоохранители пока не готовы ответить, что стало причиной трагедии на трассе, но, как писал "Телеграф", выдвигается несколько версий.

Пока происходит ликвидация последствий аварии организован объезд через дорогу Городня-Сновск-Березное. После ДТП трасса перекрыта в обоих направлениях.

Ранее "Телеграф" писал про аварию в Одесской области — в результате столкновения трех авто погиб один человек, а оторванные фрагменты автомобилей разбросало по соседним полосам движения.