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Смертельна аварія із маршруткою на Чернігівщині: з’явилося перше відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Уламки автомобілів розлетілися на кілька метрів
Уламки автомобілів розлетілися на кілька метрів

Трасу перекрито, поліція організувала об’їзд.

Кількість жертв аварії на Чернігівщині на ділянці траси між селами Кисельівка та Брусилів збільшилася до 13 людей. Ще семеро – у лікарні.

Про це повідомляє Нацполіція регіону.

Аварія сталася на дорозі вранці, за кілька хвилин до восьмої години. Спочатку повідомлялося про десять жертв. Потім кількість збільшилась. Зіткнулися маршрутка "Чернігів-Сосниця" з пасажирами та вантажний автомобіль.

Після ДТП автобус та вантажівка перекрили трасу
Після ДТП автобус та вантажівка перекрили трасу

Тіла загиблих із понівеченого рейсового автобуса дістають рятувальники — на місці працює 30 фахівців. Також на ліквідацію аварії направлено 13 спецмашин, серед яких автокран.

Правоохоронці поки що не готові відповісти, що стало причиною трагедії на трасі, але, як писав "Телеграф", висувається кілька версій.

Поки що відбувається ліквідація наслідків аварії організовано об’їзд через дорогу Городня-Сновськ-Березне. Після ДТП траса перекрита в обох напрямках.

Раніше "Телеграф" писав про аварію на Одещині — внаслідок зіткнення трьох авто загинула одна людина, а відірвані фрагменти автомобілів розкидало по сусідніх смугах руху.

Теги:
#ДТП #Чернігівська область #Маршрутка #Вантажівка
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