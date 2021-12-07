Укр

Количество жертв с маршруткой и фурой растет: все подробности ДТП под Черниговом (карта, фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Место ДТП на трассе Новость обновлена 07 декабря 2021, 11:07
Место ДТП на трассе

Трагедия произошла утром — в маршрутке было более 10 человек.

Количество жертв в аварии маршрутного автобуса и фуры под Черниговом увеличилось до 12.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Чернигов оперативный".

Полиция региона пока не подтверждает увеличение числа жертв. Из-за аварии движение перекрыто — маршрутку и грузовик развернуло после удара. Объезд организован в направлении Седнева — по участку автодороги Городня-Сновск-Березное.

На места аварии движение перекрыто
На места аварии движение перекрыто
Авария произошла на восток от областного центра
Авария произошла на восток от областного центра

Что известно на данный момент

Авария произошла почти в восемь утра на трассе возле села Брусилов Черниговской области. Столкнулись маршрутка из областного центра в село Сосница и грузовик. Количество погибших растет — первоначально сообщалось про десять погибших. На месте работают спасатели — 25 человек и восемь спецмашин. Среди них тягач-КрАЗ и автокран.

Маршрутка от удара улетела с дороги
Маршрутка от удара улетела с дороги

По предварительной информации — один из выживших в аварии — водитель грузовика. Также сообщается, что госпитализированы пять человек.

Последствия ДТП для фуры
Последствия ДТП для фуры
Пострадавших забрали скорые
Пострадавших забрали скорые

Предварительных версий причин ДТП называется несколько. По одной из них — водитель грузовика не справился с управлением. Второй вариант — скользкая дорога. Отмечается также, что участок — не аварийноопасный.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове маршрутка сбила двух женщин. Одна из них выжила — ее откинуло от автобуса. Водитель не остановился и протащил тело второй попавшей под колеса несколько остановок.

Теги:
#ДТП #Черниговская область #Автобус #Грузовик
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