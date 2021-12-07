Количество жертв с маршруткой и фурой растет: все подробности ДТП под Черниговом (карта, фото)

Трагедия произошла утром — в маршрутке было более 10 человек.

Количество жертв в аварии маршрутного автобуса и фуры под Черниговом увеличилось до 12.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Чернигов оперативный".

Полиция региона пока не подтверждает увеличение числа жертв. Из-за аварии движение перекрыто — маршрутку и грузовик развернуло после удара. Объезд организован в направлении Седнева — по участку автодороги Городня-Сновск-Березное.

На места аварии движение перекрыто

Авария произошла на восток от областного центра

Что известно на данный момент

Авария произошла почти в восемь утра на трассе возле села Брусилов Черниговской области. Столкнулись маршрутка из областного центра в село Сосница и грузовик. Количество погибших растет — первоначально сообщалось про десять погибших. На месте работают спасатели — 25 человек и восемь спецмашин. Среди них тягач-КрАЗ и автокран.

Маршрутка от удара улетела с дороги

По предварительной информации — один из выживших в аварии — водитель грузовика. Также сообщается, что госпитализированы пять человек.

Последствия ДТП для фуры

Пострадавших забрали скорые

Предварительных версий причин ДТП называется несколько. По одной из них — водитель грузовика не справился с управлением. Второй вариант — скользкая дорога. Отмечается также, что участок — не аварийноопасный.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове маршрутка сбила двух женщин. Одна из них выжила — ее откинуло от автобуса. Водитель не остановился и протащил тело второй попавшей под колеса несколько остановок.