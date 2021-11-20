Тело протащило через полгорода: во Львове маршрутка сбила двух женщин (видео)

Погибшую женщину обнаружили через несколько километров

Жуткая дорожно-транспортная авария произошла в ранним утром в субботу, 20 ноября, во Львове. При повороте водитель маршрутки не заметил на переходе двух женщин, сбив обеих.

Подробности раскрыли в пресс-службе полиции Львовской области.

Известно, что происшествие случилось на перекрестке проспекта Свободы и улицы Дорошенко. Наезд совершил водитель одного из автобусов, который ездит маршрутом №138.

После столкновения с пешеходами маршрутчик и не подумал останавливаться, продолжив дальше движение по маршруту. Но уже на конечной (улица Джорджа Вашингтона) свою машину водитель решил оставить. Видимо потому, что понял: одна из жертв аварии зацепилась за автомобиль.

Тело 48-летней жительницы Львова машина протянула несколько километров с места аварии. Разумеется, от полученных травм женщина скончалась. Её обнаружили неподалеку от брошенной на конечной остановке автобуса.

Маршрут автобуса №138. Место ДТП отмечено крестиком, конечная остановка — зеленым кружком

Первая сбитая маршрутчиком жертва, 67-летняя львовянка, осталась жива, но получила значительные повреждения. Сейчас она находится под присмотром врачей.

Незадачливого водителя уже задержали. Полиция продолжает уточнять детали инцидента, но предварительно виновнику аварии может грозить от трех до восьми лет за решеткой.

Суббота, 20 ноября, выдалась весьма богатой на аварии в Украине. Как уже сообщал "Телеграф", крупная авария произошла и на Одесчине, где на одной из трасс перевернулась фура, от удара расколовшись пополам.