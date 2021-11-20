Тіло протягло через пів міста: у Львові маршрутка збила двох жінок (відео)

Загиблу жінку виявили за кілька кілометрів

Жахлива дорожньо-транспортна аварія сталася рано-вранці у суботу, 20 листопада, у Львові. Під час повороту водій маршрутки не помітив на переході двох жінок, збивши обох.

Подробиці розкрили у прес-службі поліції Львівської області.

Відомо, що подія сталася на перехресті проспекту Свободи та вулиці Дорошенка. Наїзд скоїв водій одного з автобусів, який їздить маршрутом №138.

Після зіткнення з пішоходами маршрутник і не подумав зупинятися, продовживши рух далі маршрутом. Але вже на кінцевій (вулиця Джорджа Вашингтона) свою машину водій вирішив залишити. Мабуть, тому, що зрозумів: одна з жертв аварії зачепилася за автомобіль.

Тіло 48-річної мешканки Львова машина протягла кілька кілометрів із місця скоєння ДТП. Звісно, отримані травми жінкою були несумісні із життям. Її знайшли неподалік кинутого на кінцевій зупинці автобуса.

Маршрут автобуса №138. Місце ДТП відзначено хрестиком, кінцева зупинка – зеленим колом

Перша збита маршрутником жертва, 67-річна львів’янка, залишилася живою, але отримала значні пошкодження. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Необережного водія вже затримали. Поліція продовжує уточнювати деталі інциденту, але попередньо винуватцю аварії може загрожувати від трьох до восьми років за ґратами.

Субота, 20 листопада, видалася досить багатою на аварії в Україні. Як вже повідомляв "Телеграф", крупна аварія сталася і на Одещині, де на одній із трас перекинулася фура, від удару розколовшись навпіл.