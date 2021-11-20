Як у "Пункті призначення": на Одещині фура потрапила у ДТП, її розламало навпіл (відео)

На місці аварії працює спецтехніка

У суботу, 20 листопада, на ділянці Балта-Кодима, що на Одещині, з невідомих причин перекинулася вантажна фура. Новин про стан водія поки немає.

Інформацію про ДТП повідомили у місцевому Telegram-паблік "Ху***я Одесса".

Поки що відомо небагато: аварія сталася вже у світлий час доби. Що саме спричинило не повідомляється, але виглядає автомобіль дійсно епічно. Судячи з мокрого асфальту, транспортний засіб міг з’їхати до кювету через несприятливі погодні умови.

Так виглядає на карті траса між Балтою та Кодимою

На відео, яке вдалося зняти одному з водіїв, проїжджаючи поруч, видно, як на трасі працюють співробітники дорожньої служби, розчищаючи дорогу із допомогою спеціальної техніки. Автомобіль, який потрапив у ДТП, був значних розмірів (імовірно, зерновоз), тож навіть попадання його частин на обидва узбіччя дороги не врятувало трасу від перекриття.

Наскільки сильно постраждав водій вантажівки та чи були інші учасники дорожньо-транспортної пригоди, також поки що невідомо. Правоохоронці ще не давали офіційної інформації про те, що сталося.

У коментарях аварію вже порівняли із відомим закордонним хорором "Пункт призначення", а також поспівчували водію автомобіля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що через перший сніг на півночі України сталося одразу кілька ДТП.