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Як у "Пункті призначення": на Одещині фура потрапила у ДТП, її розламало навпіл (відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Частини авто розкидало по дві сторони від дороги Новина оновлена 20 листопада 2021, 13:01
Частини авто розкидало по дві сторони від дороги

На місці аварії працює спецтехніка

У суботу, 20 листопада, на ділянці Балта-Кодима, що на Одещині, з невідомих причин перекинулася вантажна фура. Новин про стан водія поки немає.

Інформацію про ДТП повідомили у місцевому Telegram-паблік "Ху***я Одесса".

Поки що відомо небагато: аварія сталася вже у світлий час доби. Що саме спричинило не повідомляється, але виглядає автомобіль дійсно епічно. Судячи з мокрого асфальту, транспортний засіб міг з’їхати до кювету через несприятливі погодні умови.

Так виглядає на карті траса між Балтою та Кодимою
Так виглядає на карті траса між Балтою та Кодимою

На відео, яке вдалося зняти одному з водіїв, проїжджаючи поруч, видно, як на трасі працюють співробітники дорожньої служби, розчищаючи дорогу із допомогою спеціальної техніки. Автомобіль, який потрапив у ДТП, був значних розмірів (імовірно, зерновоз), тож навіть попадання його частин на обидва узбіччя дороги не врятувало трасу від перекриття.

Наскільки сильно постраждав водій вантажівки та чи були інші учасники дорожньо-транспортної пригоди, також поки що невідомо. Правоохоронці ще не давали офіційної інформації про те, що сталося.

У коментарях аварію вже порівняли із відомим закордонним хорором "Пункт призначення", а також поспівчували водію автомобіля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що через перший сніг на півночі України сталося одразу кілька ДТП.

Теги:
#ДТП #Одеська область #Вантажівка #Фура
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