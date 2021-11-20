Как в "Пункте назначения": на Одесчине фура попала в ДТП, её разломило пополам (видео)

На месте аварии работает спецтехника

В субботу, 20 ноября, на участке Балта-Кодыма, что в Одесской области, по неизвестным причинам перевернулась грузовая фура. О судьбе водителя пока нет новостей.

Информацию о ДТП сообщили в местном Telegram-паблике "Ху***ая Одесса".

Пока известно немного: авария произошла уже в светлое время суток. Что именно стало причиной не сообщается, но выглядит автомобиль действительно эпично. Судя по мокрому асфальту, транспортное средство могло съехать в кювет из-за неблагоприятных погодных условий.

Так выглядит на карте трасса между Балтой и Кодымой

На видео, которое удалось снять одному из проезжающих рядом водителей, видно, как на трассе работают сотрудники дорожной службы, расчищая с помощью специальной техники дорогу. Попавший в ДТП автомобиль был внушительных размеров (предположительно зерновоз), так что даже попадание его частей на обе обочины дороги не спасло трассу от перекрытия.

Насколько сильно пострадал водитель грузовика и были ли другие участники дорожно-транспортного происшествия, тоже пока неизвестно. Правоохранители еще не давали официальной информации о произошедшем.

В комментариях аварию уже сравнили с известным зарубежным хоррором "Пункт назначения", а также посочувствовали водителю автомобиля.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за первого снега на севере Украины произошло сразу несколько ДТП.