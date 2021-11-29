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Машины разбиты в хлам: на трассе под Одессой тройная авария с погибшим и пострадавшими (фото и видео 18+)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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На месте аварии под Одессой погиб минимум один человек Новость обновлена 29 ноября 2021, 15:49
На месте аварии под Одессой погиб минимум один человек

Точная причина ДТП пока неизвестна

Днем 29 ноября на трассе "Одесса-Николаев" столкнулись три автомобиля, вследствие чего предварительно один человек погиб, а также есть пострадавшие.

Фото и видео с места событий публикуют местные каналы, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что инцидент случился неподалеку от населенного пункта Иваново менее чем в 10 километрах от одесского поселка Котовского.

Вот это место на карте
Вот это место на карте

Как видно, из-за инцидента пробка растянулась примерно на километр:

Судя по фото и видео с места трудно что-то сказать о причинах аварии, однако кадры не для слабонервных, — автомобили сильно пострадали при столкновении, и люди лежат прямо на асфальте в крови.

Осторожно, на фото и видео ругань и кровь!

Инцидент вызвал большую пробку
Инцидент вызвал большую пробку
Люди лежат прямо на асфальте
Люди лежат прямо на асфальте
Три машины разбиты в хлам
Три машины разбиты в хлам

Как сообщают очевидцы, минимум один человек погиб на месте из-за ДТП.

Стоит заметить, что в Иваново прошли хорошие дожди и возможно кто-то из водителей мог потерять управление на мокром асфальте.

Как сообщал "Телеграф", буквально на днях на той же трассе "Одесса-Николаев" столкнулись сразу четыре фуры, вследствие чего один человек погиб, и еще один пострадал.

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