Машины разбиты в хлам: на трассе под Одессой тройная авария с погибшим и пострадавшими (фото и видео 18+)

Точная причина ДТП пока неизвестна

Днем 29 ноября на трассе "Одесса-Николаев" столкнулись три автомобиля, вследствие чего предварительно один человек погиб, а также есть пострадавшие.

Фото и видео с места событий публикуют местные каналы, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что инцидент случился неподалеку от населенного пункта Иваново менее чем в 10 километрах от одесского поселка Котовского.

Вот это место на карте

Как видно, из-за инцидента пробка растянулась примерно на километр:

Судя по фото и видео с места трудно что-то сказать о причинах аварии, однако кадры не для слабонервных, — автомобили сильно пострадали при столкновении, и люди лежат прямо на асфальте в крови.

Осторожно, на фото и видео ругань и кровь!

Инцидент вызвал большую пробку

Люди лежат прямо на асфальте

Три машины разбиты в хлам

Как сообщают очевидцы, минимум один человек погиб на месте из-за ДТП.

Стоит заметить, что в Иваново прошли хорошие дожди и возможно кто-то из водителей мог потерять управление на мокром асфальте.

Как сообщал "Телеграф", буквально на днях на той же трассе "Одесса-Николаев" столкнулись сразу четыре фуры, вследствие чего один человек погиб, и еще один пострадал.