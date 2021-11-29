Машины разбиты в хлам: на трассе под Одессой тройная авария с погибшим и пострадавшими (фото и видео 18+)
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Точная причина ДТП пока неизвестна
Днем 29 ноября на трассе "Одесса-Николаев" столкнулись три автомобиля, вследствие чего предварительно один человек погиб, а также есть пострадавшие.
Фото и видео с места событий публикуют местные каналы, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что инцидент случился неподалеку от населенного пункта Иваново менее чем в 10 километрах от одесского поселка Котовского.
Как видно, из-за инцидента пробка растянулась примерно на километр:
Судя по фото и видео с места трудно что-то сказать о причинах аварии, однако кадры не для слабонервных, — автомобили сильно пострадали при столкновении, и люди лежат прямо на асфальте в крови.
Осторожно, на фото и видео ругань и кровь!
Как сообщают очевидцы, минимум один человек погиб на месте из-за ДТП.
Стоит заметить, что в Иваново прошли хорошие дожди и возможно кто-то из водителей мог потерять управление на мокром асфальте.
Как сообщал "Телеграф", буквально на днях на той же трассе "Одесса-Николаев" столкнулись сразу четыре фуры, вследствие чего один человек погиб, и еще один пострадал.
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