Фатальное ДТП под Черниговом: пострадавшие в тяжелом состоянии, среди них - подросток (фото и видео)

В регионе создали штаб, который работает с родственниками погибших и пострадавших.

Тринадцать погибших и семеро тяжелораненых — такие последствия аварии грузовика и пассажирской маршрутки на трассе в Черниговской области. Трагедия произошла близ села Брусилов. Утренняя маршрутка в областной центр ехала заполненная пассажирами.

"Телеграф" собрал все, что на данный момент известно про ДТП.

Что произошло

Рейсовый автобус Mercedes Sprinter, ехавший из города Борзны в Чернигов через Мену, столкнулся на трассе с грузовиком. Авария произошла около 7:55 утра.

До Чернигова маршрутке оставалось примерно 17 км

На месте погибли более десяти человек — именно такое количество жертв озвучили первые прибывшие на место сотрудники спасательных служб и правоохранители. По уточненным данным на месте обнаружили 11 погибших. Для деблокировки тел погибших и расчистки места ДТП привлекли спасателей с автокраном. На видео с места трагедии, которое доступно по ссылке (строго 18+, присутствуют кадры с пострадавшими в аварии), видно, что внутри маршрутка буквально "сложилась" от удара.

"Внутренности" пострадавшей маршрутки

Состояние пострадавших

Всего в ДТП пострадали 20 человек. 13 из них получили смертельные травмы. Еще семеро — борются за жизнь. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Передняя часть маршрутки смялась от удара

Среди пострадавших — несовершеннолетний. 16-летний подросток, как рассказали "Телеграфу" в областной администрации Черниговщины, в детской больнице. Еще пятеро пострадавших — во второй горбольнице, а один — в областной. У всех пострадавших — множественные травмы и переломы.

От удара фуру развернуло поперек дороги

Трасса перекрыта до окончания осмотра места трагедии и завершения работ по ликвидации последствий аварии. Открыто уголовное дело по статье 286 Криминального кодекса Украины. Как ранее писал "Телеграф", рассматривается несколько версий произошедшей трагедии. Среди них версия, что водитель грузовика не справился с управлением.