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Фатальна ДТП під Черніговом: постраждалі у тяжкому стані, серед них – підліток (фото та відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Обидва автотранспортні засоби викривило в аварії Новина оновлена 07 грудня 2021, 14:49
Обидва автотранспортні засоби викривило в аварії

У регіоні створили штаб, який працює із родичами загиблих та постраждалих.

Тринадцять загиблих та семеро тяжко поранених — такі наслідки аварії вантажівки та пасажирської маршрутки на трасі у Чернігівській області. Трагедія сталася поблизу села Брусилів. Ранкова маршрутка до обласного центру їхала заповнена пасажирами.

"Телеграф" зібрав усе, що зараз відомо про ДТП.

Що сталося

Рейсовий автобус Mercedes Sprinter, що їхав із міста Борзни до Чернігова через Мену, зіткнувся на трасі з вантажівкою. Аварія сталася близько 7:55 ранку.

До Чернігова маршрутці залишалося приблизно 17 км.
До Чернігова маршрутці залишалося приблизно 17 км.

На місці загинуло понад десять людей — саме таку кількість жертв озвучили перші співробітники рятувальних служб і правоохоронці, які прибули на місце. За уточненими даними, на місці виявили 11 загиблих. Для деблокування тіл загиблих та розчищення місця ДТП залучили рятувальників з автокраном. На відео з місця трагедії, яке доступне за посиланням (суто 18+, є кадри з постраждалими в аварії), видно, що всередині маршрутка буквально "склалася" від удару.

"Внутрішності" постраждалої маршрутки
"Внутрішності" постраждалої маршрутки

Стан постраждалих

Загалом у ДТП постраждали 20 людей. 13 із них отримали смертельні травми. Ще семеро – борються за життя. Лікарі оцінюють їхній стан як тяжкий.

Передня частина маршрутки зім’ялася від удару
Передня частина маршрутки зім’ялася від удару

Серед постраждалих – неповнолітній. 16-річний підліток, як розповіли "Телеграфу" в обласній адміністрації Чернігівщини, у дитячій лікарні. Ще п’ятеро постраждалих – у другій міськлікарні, а один – в обласній. У всіх постраждалих — множинні травми та переломи.

Від удару фуру розвернуло впоперек дороги
Від удару фуру розвернуло впоперек дороги

Трасу перекрито до закінчення огляду місця трагедії та завершення робіт з ліквідації наслідків аварії. Порушено кримінальну справу за статтею 286 Кримінального кодексу України. Як раніше писав "Телеграф", розглядається кілька версій трагедії. Серед них версія, що водій вантажівки не впорався з керуванням.

Теги:
#ДТП #Чернігівська область #Аварія #Загиблі
Обидва автотранспортні засоби викривило в аварії
В регіонах
Фатальна ДТП під Черніговом: постраждалі у тяжкому стані, серед них – підліток (фото та відео)
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Обидва автотранспортні засоби викривило в аварії
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