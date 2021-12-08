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Всі тіла ідентифіковані: на Чернігівщині триденна жалоба за загиблими у ДТП (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Поліція на місці аварії Новина оновлена 08 грудня 2021, 13:09
Поліція на місці аварії

Маршрутка не доїхала до пункту призначення менше ніж 20 км.

У Чернігівській області день жалоби через масштабну ДТП на трасі, яка забрала життя 13 людей. Вранці 7 грудня на трасі зіткнулися маршрутка з міста Борзни та вантажівка. У Борзнянській громаді жалобу продовжили до 9 грудня включно.

Як сталося ДТП

На ділянці траси поблизу сіл Брусилів та Киселівка транспортні засоби зіткнулися. На місці загинули 11 людей, один постраждалий помер у машині швидкої, ще один — у лікарні.

Від удару вантажівку розвернуло поперек дороги
Від удару вантажівку розвернуло поперек дороги

Попередня версія поліції – водій фури виїхав на зустрічку. Він один із поранених і перебуває в лікарні. Його утримують у спецпалаті під наглядом поліції, вирішується питання про висунення підозри. Поліція веде опитування свідків та перевіряє автомобілі – стан рульових коліс, гальм, шин. Відновити рух після ДТП вдалося через 12 годин – близько восьмої вечора.

Загиблі та постраждалі

Багато жертв цієї аварії були жителями Борзнянської громади. У ній оголосили триденну жалобу. У мережі з’явилися списки загиблих і постраждалих, але в обладміністрації регіону повідомили "Телеграфу", що хоч усі тіла вже вдалося впізнати, особи вони не розголошують.

Список опублікував регіональне ЗМІ "Челайн". Зазначається, що один із зазначених у переліку загиблих живий. Чоловік не сів на автобус.

Попередній список загиблих та постраждалих
Попередній список загиблих та постраждалих

Серед загиблих – мати та донька Ніна та Юлія Ткаченко. Дівчині було 19 років, її мати працювала вчителькою.

Ніна Ткаченко
Ніна Ткаченко

Крім них відомо про ще одну загиблу пасажирку — Наталію Матяш. Вона їхала до Чернігова переоформляти інвалідність.

Також загинув водій рейсової маршрутки. Олександр Мартиненко був добрим водієм, згадують його колеги, правила не порушував. З трасою був знайомий — їздив цією дорогою дуже часто. Чоловікові було 47 років. У нього залишилися дружина та діти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що серед постраждалих в аварії — підліток. Усього людей семеро — вони перебувають у міській, обласній та обласній дитячій лікарнях у стані різного ступеня важкості. У них політравми та переломи.

Теги:
#ДТП #Чернігівська область #Маршрутка
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