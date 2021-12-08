Все тела опознаны: на Черниговщине трехдневный траур по погибшим в ДТП (фото)

Маршрутка не доехала до пункта назначения менее 20 км.

В Черниговской области день траура из-за масштабного ДТП на трассе, унесшего жизнь 13 человек. Утром 7 декабря на трассе столкнулись маршрутка из города Борзны и грузовик. В Борзнянской громаде траур продлили до 9 декабря включительно.

Как произошло ДТП

На участке трассы близ сел Брусилов и Киселевка транспортные средства столкнулись. На месте погибли 11 человек, один пострадавший скончался в машине скорой, еще один — в больнице.

От удара грузовик развернуло поперек дороги

Предварительная версия полиции — водитель фуры выехал на встречку. Он — один из раненых и находится в больнице. Его содержат в спецпалате под надзором полиции, решается вопрос о выдвижении подозрения. Полиция ведет опрос свидетелей и проверяет автомобили — состояние рулевых колес, тормозов, шин. Восстановить движение после ДТП удалось спустя 12 часов — около восьми вечера.

Погибшие и пострадавшие

Многие жертвы этой аварии были жителями Борзнянской громады. В ней объявили трехдневный траур. В сети появились списки погибших и пострадавших, но в обладминистрации региона сообщили "Телеграфу", что хоть все тела уже удалось опознать, они не предают имена огласке.

Список опубликовало региональное СМИ "Челайн". Отмечается, что один из указанных в перечне погибших — жив. Мужчина не сел на автобус.

Предварительный список погибших и пострадавших

Среди погибших — мать и дочь Нина и Юлия Ткаченко. Девушке было 19 лет, ее мать работала учительницей.

Нина Ткаченко

Кроме них известно о еще одной погибшей пассажирке — Наталии Матяш. Она ехала в Чернигов переоформлять инвалидность.

Также погиб и водитель рейсовой маршрутки. Александр Мартыненко был хорошим водителем, вспоминают его коллеги, правила не нарушал. С трассой был знаком — ездил по этой дороге очень часто. Мужчине было 47 лет. У него остались жена и дети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что среди пострадавших в аварии — подросток. Всего людей семеро — они находятся в городской, областной и областной детской больницах в состоянии разной степени тяжести. У них политравмы и переломы.