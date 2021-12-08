Чергова масштабна ДТП з маршруткою: щонайменше дев’ять постраждалих (фото)

Пасажири маршрутного таксі отримали травми різного ступеня тяжкості

В середу ввечері, 8 грудня, на Тернопільщині сталася аварія за участю міжміської маршрутки. Відомо про мінімум дев’ятьох постраждалих.

Перші подробиці з місця подій повідомили на порталі МВС України.

Інцидент трапився близько 17 години, коли вже стемніло. Легковий автомобіль Volkswagen Passat не розминувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz, який здійснював регулярний рейс із Тернополя до Кременця.

Легковик знесло в кювет

Наразі про загиблих не повідомляється. При цьому відомо про мінімум дев’ятьох постраждалих, серед яких і водій маршрутки.

Маршрутці дісталося дуже сильно

Причину зіткнення поки не називають. На місці інциденту працюють правоохоронці, медики надають допомогу постраждалим.

Зазначимо, що аварія сталася на ділянці однієї з найголовніших українських доріг М-19. Також трасу знають під назвою "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече".

Приблизне місце аварії на мапі

Вона починається на кордоні з Білоруссю та закінчується на КПП між Україною і Румунією. Її загальна довжина сягає майже 504 кілометрів.

Карта траси М-19

Останнім часом на території України все частіше реєструються автокатастрофи за участю маршрутних таксі. Серед останніх — і резонансна ДТП під Черніговом, у якій 7 грудня загинуло 13 людей.