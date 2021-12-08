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Чергова масштабна ДТП з маршруткою: щонайменше дев’ять постраждалих (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Аварія сталася вже у темний час доби Новина оновлена 08 грудня 2021, 19:30
Аварія сталася вже у темний час доби

Пасажири маршрутного таксі отримали травми різного ступеня тяжкості

В середу ввечері, 8 грудня, на Тернопільщині сталася аварія за участю міжміської маршрутки. Відомо про мінімум дев’ятьох постраждалих.

Перші подробиці з місця подій повідомили на порталі МВС України.

Інцидент трапився близько 17 години, коли вже стемніло. Легковий автомобіль Volkswagen Passat не розминувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz, який здійснював регулярний рейс із Тернополя до Кременця.

Легковик знесло в кювет
Легковик знесло в кювет

Наразі про загиблих не повідомляється. При цьому відомо про мінімум дев’ятьох постраждалих, серед яких і водій маршрутки.

Маршрутці дісталося дуже сильно
Маршрутці дісталося дуже сильно

Причину зіткнення поки не називають. На місці інциденту працюють правоохоронці, медики надають допомогу постраждалим.

Зазначимо, що аварія сталася на ділянці однієї з найголовніших українських доріг М-19. Також трасу знають під назвою "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече".

Приблизне місце аварії на мапі
Приблизне місце аварії на мапі

Вона починається на кордоні з Білоруссю та закінчується на КПП між Україною і Румунією. Її загальна довжина сягає майже 504 кілометрів.

Карта траси М-19
Карта траси М-19

Останнім часом на території України все частіше реєструються автокатастрофи за участю маршрутних таксі. Серед останніх — і резонансна ДТП під Черніговом, у якій 7 грудня загинуло 13 людей.

Теги:
#Тернопіль #ДТП #Аварія #Тернопільська область #Маршрутка #Постраждалі
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