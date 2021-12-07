Аварія під Черніговом – далеко не перша: найрезонансніші ДТП з маршрутками за останні роки (фото)

Наймасовіші аварії в Україні трапляються за участю маршруток

Україну сколихнула страшна аварія в Чернігівській області, де 7 грудня зіткнулися маршрутка та вантажівка. Число загиблих уже зросло до 13, а семеро людей отримали тяжкі травми. Як показує практика, ДТП із маршрутними мікроавтобусами в Україні часто призводять до великої кількості жертв. "Телеграф" вирішив згадати найрезонансніші за останні роки.

Гучна ДТП у передмісті Житомира

Три роки тому на трасі Київ-Чоп вантажівка зіткнулася з маршруткою, що прямувала сполученням Київ-Рівне. Аварія сталася 20 липня 2018 року неподалік с. Глибочиця у Житомирському районі. Число загиблих склало 10 людей, стільки ж отримали травми. Крім того, серед жертв – двоє дітей. Експертиза показала, що маршрутка мала проблеми з гальмами, але власник транспортного засобу з цим не погоджувався.

Масова аварія під Житомиром 2018 року

Аварія з маршруткою та бензовозом в Одеській області

У 2019 році на Одещині, 21 вересня, вісім людей загинули внаслідок зіткнення маршрутки з автоцистерною неподалік сіл Нова Долина та Прилиманське в Овідіопольському районі. Ще понад десять пасажирів було травмовано. Правоохоронці повідомляли, що аварія сталася з вини водія фури, який виїхав на "зустрічку".

ДТП із маршруткою під Одесою

ДТП, у якому загинула журналістка

Як і у випадку з чернігівською трагедією, 22 липня 2017 року біля села Троїцьке на Одещині зіткнувся маршрутний автобус та вантажне авто. Аварія набула резонансу, оскільки внаслідок зіткнення загинула українська журналістка, кореспондент видання "Страна.Юа", Анастасія Рафал. За словами її колеги Валерії Івашкіної, удар був настільки сильний, що жінка разом із кріслом вилетіла на дорогу. Врятувати пасажирку не вдалося. У 2018 році водія маршрутки було визнано винним у цій ДТП і засуджено на чотири роки з відстрочкою виконання вироку на два роки. Суд визнав, що через недотримання ним безпечної дистанції й відбулася смертельна аварія.

Журналістка Анастасія Рафал

Аварія на Одещині 2017 року

Нагадаємо, жахлива аварія з фурою та маршрутним автобусом сталася у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів у Чернігівській області. Маршрутка буквально "склалася" навпіл. Серед постраждалих є неповнолітній. Усіх поранених доправили до лікарень.