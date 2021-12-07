Авария под Черниговом – далеко не первая: самые резонансные ДТП с маршрутками за последнее время

Самые массовые аварии в Украине происходят с участием маршруток

Украину всколыхнула страшная авария в Черниговской области, где 7 декабря столкнулись маршрутка и грузовик. Число погибших уже возросло до 13, а семеро человек получили тяжелые травмы. Как показывает практика, ДТП с маршрутными автобусами в Украине часто приводят к большому количеству жертв. "Телеграф" решил вспомнить самые резонансные случаи.

Громкое ДТП в пригороде Житомира

Три года назад на трассе Киев-Чоп столкнулась маршрутка, следовавшая сообщением Киев-Ровно, и грузовое авто. Авария произошла 20 июля 2018 года неподалеку с. Глубочица Житомирского района. Число погибших составило 10 человек, столько же – получили травмы. Кроме того, в числе жертв – двое детей. Экспертиза показала, что у маршрутки были проблемы с тормозами, но собственник транспортного средства с этим не соглашался.

Массовая авария под Житомиром 2018 года

Авария с маршруткой и бензовозом в Одесской области

21 сентября 2019 года в Одесской области восемь человек погибли в результате столкновения маршрутки с автоцистерной неподалеку сел Новая Долина и Прилиманское в Овидиопольском районе. Еще более десяти пассажиров были травмированы. Правоохранители сообщали, что авария произошла по вине водителя фуры, который выехал на "встречку".

ДТП с маршруткой под Одессой

ДТП, в котором погибла журналистка

Как и в случае с черниговской трагедией, 22 июля 2017 года около села Троицкое в Одесской области столкнулся маршрутный автобус и грузовое авто. Авария получила резонанс, поскольку в результате столкновения погибла украинская журналистка, корреспондент издания "Страна.Юа", Анастасия Рафал. По словам ее коллеги Валерии Ивашкиной, удар был настолько силен, что женщина вместе с креслом вылетела на дорогу. Спасти пассажирку не удалось. В 2018 году водитель маршрутки был признан виновным в этом ДТП и осужден на четыре года с отсрочкой исполнения приговора на два года. Суд признал, что он не выдержал безопасную дистанцию с ехавшим впереди него авто, что и стало причиной смертельной аварии.

Журналистка Анастасия Рафал

Авария в Одесской области 2017 года

Напомним, ужасная авария с фурой и маршрутным автобусом произошла во вторник, 7 декабря, близ села Брусилов в Черниговской области. Маршрутка буквально "сложилась" пополам. Среди пострадавших есть и несовершеннолетний. Всех раненых доставили в больницы.