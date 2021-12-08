Очередное крупное ДТП с маршруткой: минимум девять пострадавших (фото)

Пассажиры маршрутного такси получили различные травмы

Вечером в среду, 8 декабря, в Тернопольской области произошла масштабная авария с участием междугородной маршрутки. Известно о минимум девяти пострадавших.

Первые подробности с места событий сообщили на портале МВД Украины.

Инцидент случился около 5 часов вечера, когда уже стемнело. Легковой автомобиль Volkswagen Passat не разминулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, который совершал очередной рейс из Тернополя в Кременец.

Легковушку снесло в кювет

На данный момент о погибших не сообщается. При этом известно о минимум девяти пострадавших, среди которых и водитель маршрутки.

Маршрутке досталось очень сильно

Причину столкновения пока не называют. На месте инцидента работают правоохранители, медики предоставляют помощь пострадавшим.

Отметим, что авария произошла на участке одной из главных украинских дорог М-19. Также трассу знают под названием "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече".

Приблизительное место аварии на карте

Она начинается на границе с Беларусью и заканчивается на КПП между Украиной и Румынией. Её общая длина достигает почти 504 километров.

Карта трассы М-19

В последнее время на территории Украины все чаще регистрируются автокатастрофы с участием маршрутных такси. Среди последних — и резонансное ДТП под Черниговом, в котором 7 декабря скончалось 13 человек.