Очередное крупное ДТП с маршруткой: минимум девять пострадавших (фото)
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Пассажиры маршрутного такси получили различные травмы
Вечером в среду, 8 декабря, в Тернопольской области произошла масштабная авария с участием междугородной маршрутки. Известно о минимум девяти пострадавших.
Первые подробности с места событий сообщили на портале МВД Украины.
Инцидент случился около 5 часов вечера, когда уже стемнело. Легковой автомобиль Volkswagen Passat не разминулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, который совершал очередной рейс из Тернополя в Кременец.
На данный момент о погибших не сообщается. При этом известно о минимум девяти пострадавших, среди которых и водитель маршрутки.
Причину столкновения пока не называют. На месте инцидента работают правоохранители, медики предоставляют помощь пострадавшим.
Отметим, что авария произошла на участке одной из главных украинских дорог М-19. Также трассу знают под названием "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече".
Она начинается на границе с Беларусью и заканчивается на КПП между Украиной и Румынией. Её общая длина достигает почти 504 километров.
В последнее время на территории Украины все чаще регистрируются автокатастрофы с участием маршрутных такси. Среди последних — и резонансное ДТП под Черниговом, в котором 7 декабря скончалось 13 человек.
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