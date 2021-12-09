Смертельна аварія з маршруткою під Тернополем: стало відомо про кількість жертв

Загалом до лікарні госпіталізували дев’ятьох постраждалих в автокатастрофі

У четвер, 9 грудня, з’явилася інформація про перших загиблих через масштабну ДТП біля Лозової Тернопільської області, де напередодні ввечері маршрутка зіткнулася з легковиком Volkswagen.

Подробиці передає "Укрінформ", посилаючись на розмову із пресслужбою ГУ ДСНС Тернопільщини.

Провівши в лікарні ніч, двоє із дев’яти госпіталізованих людей померли. Отримані в аварії травми виявилися для них несумісними з життям.

Медики та рятувальники працювали спільно

Маршрутці здорово дісталося

За словами пресофіцера служби рятувальників Ірини Крупи, за стабілізацію стану решти постраждалих борються лікарі.

Нагадаємо, що масштабна аварія сталася увечері 8 грудня неподалік Тернополя. Мікроавтобус Mercedes-Benz із пасажирами прямував з обласного центру до Кременця, проте не зміг розминутися з легковим автомобілем на трасі.

Деяких пасажирів довелося деблокувати

Маршрутку отримала значні пошкодження через зіткнення, деяких пасажирів довелося діставати фахівцям. Легкове авто відкинуло у кювет на протилежний бік дороги.

Рятувальники дістають легковий автомобіль

Початкова кількість постраждалих — 9 осіб

Зазначимо, що за останні кілька тижнів в Україні почастішали випадки дорожньо-транспортних пригод за участю маршруток та автобусів. Однією з найбільш резонансних аварій стала трагедія у Чернігівській області, коли внаслідок зіткнення авто загинуло 13 людей.