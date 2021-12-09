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Смертельна аварія з маршруткою під Тернополем: стало відомо про кількість жертв

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Аварія сталася на одній із головних українських трас М-19 Новина оновлена 09 грудня 2021, 15:20
Аварія сталася на одній із головних українських трас М-19

Загалом до лікарні госпіталізували дев’ятьох постраждалих в автокатастрофі

У четвер, 9 грудня, з’явилася інформація про перших загиблих через масштабну ДТП біля Лозової Тернопільської області, де напередодні ввечері маршрутка зіткнулася з легковиком Volkswagen.

Подробиці передає "Укрінформ", посилаючись на розмову із пресслужбою ГУ ДСНС Тернопільщини.

Провівши в лікарні ніч, двоє із дев’яти госпіталізованих людей померли. Отримані в аварії травми виявилися для них несумісними з життям.

Медики та рятувальники працювали спільно
Медики та рятувальники працювали спільно
Маршрутці здорово дісталося
Маршрутці здорово дісталося

За словами пресофіцера служби рятувальників Ірини Крупи, за стабілізацію стану решти постраждалих борються лікарі.

Нагадаємо, що масштабна аварія сталася увечері 8 грудня неподалік Тернополя. Мікроавтобус Mercedes-Benz із пасажирами прямував з обласного центру до Кременця, проте не зміг розминутися з легковим автомобілем на трасі.

Деяких пасажирів довелося деблокувати
Деяких пасажирів довелося деблокувати

Маршрутку отримала значні пошкодження через зіткнення, деяких пасажирів довелося діставати фахівцям. Легкове авто відкинуло у кювет на протилежний бік дороги.

Рятувальники дістають легковий автомобіль
Рятувальники дістають легковий автомобіль
Початкова кількість постраждалих — 9 осіб
Початкова кількість постраждалих — 9 осіб

Зазначимо, що за останні кілька тижнів в Україні почастішали випадки дорожньо-транспортних пригод за участю маршруток та автобусів. Однією з найбільш резонансних аварій стала трагедія у Чернігівській області, коли внаслідок зіткнення авто загинуло 13 людей.

Теги:
#Тернопіль #ДТП #Аварія #Тернопільська область #Загиблі #Смерть
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