Смертельная авария с маршруткой под Тернополем: стало известно о количестве жертв

Всего в больницу госпитализировали девятерых пострадавших в автокатастрофе

В четверг, 9 декабря, появилась информация о первых погибших из-за масштабного ДТП возле Лозовой Тернопольской области, где накануне вечером маршрутка столкнулась с легковушкой Volkswagen.

Подробности передает "Укринформ", ссылаясь на разговор с пресс-службой ГУ ГСЧС Тернопольщины.

Проведя в больнице ночь, двое из девяти госпитализированных человек скончались. Полученные в аварии травмы оказались для них несовместимы с жизнью.

Медики и спасатели работали сообща

Маршрутке здорово досталось

По словам пресс-офицера службы спасателей Ирины Крупы, за стабилизацию состояния остальных пострадавших борются врачи.

Напомним, что масштабная авария произошла вечером 8 декабря неподалеку Тернополя. Микроавтобус Mercedes-Benz с пассажирами направлялся из областного центра в Кременец, однако не смог разминуться с легковым автомобилем на трассе.

Некоторых пассажиров пришлось деблокировать

Маршрутка была значительно повреждена из-за столкновения, некоторых пассажиров пришлось доставать специалистам. Легковое авто отбросило в кювет на противоположную сторону дороги.

Спасатели достают легковой автомобиль

Изначальное количество пострадавших — 9 человек

Отметим, что за последние несколько недель в Украине участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием маршруток и автобусов. Одной из наиболее резонансных аварий стала трагедия в Черниговской области, когда в результате столкновения авто погибло 13 человек.