Авария с маршруткой на Черниговщине: суд отправил водителя грузовика в СИЗО

Сергей Карповец свою вину не признает

В четверг, 9 декабря, истекает трехдневный траур, объявленный в Черниговской области по погибшим в масштабном ДТП неподалеку села Брусилов. Символично, что в этот же день суд избрал меру пресечения для задержанного водителя грузовика, который является подозреваемым в совершении аварии.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Черниговщины.

Слушание проходило в Новозаводском районном суде Чернигова. Несмотря на то, что водитель грузовика Сергей Карповец не согласен с врученным ему подозрением, судьи решили оставить его под арестом.

Предварительно мера пресечения в виде нахождения в СИЗО избрана сроком на два месяца.

По словам подозреваемого, он не может быть виноватым, потому что у него кратковременная амнезия на момент аварии.

"Машина начала тормозить, дальше хлопок и больше ничего не помню", — уверяет Карповец.

Тем не менее следующие два месяца мужчина проведет за решеткой. Подозрение ему было вручено согласно ч. 3 ст. 286 УК Украины. Если его признают виновным, он может попасть в тюрьму на срок до десяти лет.

Отметим, что спустя день после трагедии на Черниговщине похожая авария произошла в Тернопольской области. Изначально сообщалось, что погибших от столкновения легковушки и маршрутки не было. Однако утром 9 декабря стало известно, что из девятерых пострадавших двое скончались в больнице.