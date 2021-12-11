"Жертв могло быть меньше": расследование смертельного ДТП с автобусом под Черниговом дало неожиданные результаты

Трагедия произошла 7 декабря.

В Черниговской области рейсовая маршрутка утром во вторник столкнулась с грузовиком. 11 человек погибли на месте, еще двое — по пути и в больнице. Еще семеро пострадавших — с травмами в медучреждениях. Такого количества жертв можно было избежать, если бы конструкция транспортного средства была другой. Как обнаружила спецкомиссия — Mercedes был переделан в пассажирский из грузового.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на главу техкомиссии Мустафу Найема.

Он рассказал, что переоборудовали маршрутку еще до ввоза в Украину. У него были все разрешения, хотя такие автомобили не могут работать на маршрутах. По словам Найема, жертв могло быть меньше, будь автобус пассажирским. Крепления задних кресел просто их не удержали во время столкновения.

В 2022 году начнут проверять все Mercedes-Benz Sprinter на признаки переделки, ведь автобус, попавший в ДТП, ввезен в Украину в 2010 и его модификацию должны были заметить на разных этапах проверки.

Ранее "Телеграф" уже писал про жертв трагического ДТП — водителя, у которого осталось двое детей, учительницу с дочерью, женщину с инвалидностью. Как стало известно позднее в той аварии погибла также молодая пара, которая готовилась к помолвке.

Молодая пара трагически погибла в ДТП

Ярослав Веремиенко и Виктория Гурин ехали на работу. По настоянию родителей Виктории их вместе не похоронили.

Полиция объявила о подозрении водителю грузовика. Он находится в СИЗО.