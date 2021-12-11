Укр

"Жертв могло быть меньше": расследование смертельного ДТП с автобусом под Черниговом дало неожиданные результаты

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Последствия ДТП близ Брусилова Черниговской области
Последствия ДТП близ Брусилова Черниговской области

Трагедия произошла 7 декабря.

В Черниговской области рейсовая маршрутка утром во вторник столкнулась с грузовиком. 11 человек погибли на месте, еще двое — по пути и в больнице. Еще семеро пострадавших — с травмами в медучреждениях. Такого количества жертв можно было избежать, если бы конструкция транспортного средства была другой. Как обнаружила спецкомиссия — Mercedes был переделан в пассажирский из грузового.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на главу техкомиссии Мустафу Найема.

Он рассказал, что переоборудовали маршрутку еще до ввоза в Украину. У него были все разрешения, хотя такие автомобили не могут работать на маршрутах. По словам Найема, жертв могло быть меньше, будь автобус пассажирским. Крепления задних кресел просто их не удержали во время столкновения.

В 2022 году начнут проверять все Mercedes-Benz Sprinter на признаки переделки, ведь автобус, попавший в ДТП, ввезен в Украину в 2010 и его модификацию должны были заметить на разных этапах проверки.

Ранее "Телеграф" уже писал про жертв трагического ДТП — водителя, у которого осталось двое детей, учительницу с дочерью, женщину с инвалидностью. Как стало известно позднее в той аварии погибла также молодая пара, которая готовилась к помолвке.

Молодая пара трагически погибла в ДТП
Молодая пара трагически погибла в ДТП

Ярослав Веремиенко и Виктория Гурин ехали на работу. По настоянию родителей Виктории их вместе не похоронили.

Полиция объявила о подозрении водителю грузовика. Он находится в СИЗО.

Теги:
#ДТП #Черниговская область #Авария
Владимир Зеленский упустил свой шанс, считают эксперты
Политика
Зеленский попал на растяжку: что ждет Украину и Донбасс после переговоров Байдена с Путиным
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский упустил свой шанс, считают эксперты
Зеленский попал на растяжку: что ждет Украину и Донбасс после переговоров Байдена с Путиным
Дата публикации
Категория
ПТРК Javelin могли быть частью военной помощи
США отложили военную помощь Украине на $200 млн, - американские СМИ
Дата публикации
Категория
7 января православные христиане празднуют Рождество
Снега не дождемся: какой будет погода на Рождество в Украине
Дата публикации
Категория
За время пандемии в Украине заболели более 3,5 млн человек.
Заболевших меньше, умерших - больше: статистика коронавируса в Украине на 11 декабря
Дата публикации
Категория
"Слуги народа" хотят сохранить как можно больше "штыков" в следующем созыве Рады
Грязная история: ради спасения “Слуг” власти думают переносить выборы и оставлять “мажоритарку”