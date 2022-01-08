В Украине возвращают техосмотр в 2022 году: что об этом нужно знать

Проверке подлежат все ТС, выезжающие на дороги общего пользования.

Одна из ТОП-тем автомобилистов в Украине — возвращение техосмотров всех транспортных средств спустя 11 лет после отмены. Окончательная схема прохождения техосмотра еще неизвестна, поскольку законопроект еще не стал законом. Предварительно известно, что ввести обязательную оценку технического состояния планируется до сентября 2022 года для личного легкового, двух и трехколесного транспорта, грузовиков — всего, что ездит по дорогам общего пользования, но есть несколько исключений.

Кто не будет проходить обязательный техосмотр в 2022 году

малоскоростные транспортные средства, которые не могут разогнаться больше чем до 25 км в час

транспорт, который не ездит по дорогам общего пользования

транспортные средства с объемом двигателя, не превышающим 125 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 4 кВт

машины агросектора, скорость которых не больше 40 км в час.

Техосмотр новых авто обязателен спустя 4 года после регистрации

Особенности техосмотра в 2022 году

Легковые авто через четыре года после покупки должны будут проходить техосмотр раз в два года. Двух и трех-колесный транспорт, который подлежит проверке и не входит в вышеизложенные исключения — через два года после покупки и потом каждые два года повторно.

Техосмотр будет проходить с фото и видео фиксацией процесса, после него выдадут электронный талон, а экспертность проверяющего должна быть подтверждена — раз в три года он будет сдавать экзамен.

Обязателен внеочередной техосмотр при:

перерегистрации ТС в течении 10 дней после нее

после ДТП если были поврежедны подвеска, управление, подушки безопасности, тормоза, кузов

если во время придорожной проверки выявили опасные нарушения.

Напомним — мобильные станции проверки техсостояния авто запустили осенью в каждой области.

Кто может не пройти техосмотр

Прохождение техосмотра планируют разбить на несколько лет — чтобы водители не создали ажиотаж. При непарном числе года в техпаспорте — в 2023 году, а при парном — в 2022 или 2024.

Проверять будут соответствие машины ее изначальным техническим характеристикам и соответствование требованиям ПДД. Автомобили, переделанные из грузовых в пассажирские не получат разрешение. Напомним, именно такая переделка могла увеличить количество жертв ДТП под Черниговом. Также в зоне риска — машины после сильных аварий.

Ранее "Телеграф" писал, что техническое состояние автомобилей и мопедов будут проверять в рамках реализации соглашения об ассоциации с ЕС. За непрохождение техосмотра вовремя планируется значительно увеличить сумму штрафов.