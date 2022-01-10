Техогляд авто в Україні: для кого він стане обов’язковим у 2022 році

Винятків у списку транспорту для проходження технічного огляду не так вже й багато

Однією з найпопулярніших тем серед автомобілістів зараз є ймовірне повернення до обов’язкового технічного огляду. Перші перевірки "залізних конячок" можуть початися вже у 2022 році.

"Телеграф" нагадає, які види транспорту мають пройти огляд та що станеться, якщо це проігнорувати.

Загалом, згідно з опублікованим законопроєктом, до техогляду хочуть зобов’язати практично всіх власників ТЗ в Україні. Втім, є окремі конкретні вимоги.

Так, техогляд стане необхідним для людей, які мають:

автомобілі, які використовують уже понад чотири роки;

транспорт, у якого двигун перевищує об’єм 125 куб. см (або у випадку електротранспорту — потужність більше 4 кВт);

машини, котрі здатні розвивати швидкість понад 25 км/годину.

Зазначимо, що окрім легкових або вантажних авто до техогляду повинні бути представлені також мопеди та мотоцикли.

Після проходження перевірки фахівець повинен видати спеціальний е-талон.

До речі, обіцяють, що саме обстеження ТЗ проводитиметься під камерами, щоб унеможливити корупцію.

Додамо, що у разі ігнорування потреби пройти технічний огляд власника можуть оштрафувати. При чому цього разу доведеться викласти від 3,4 до 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, кого точно не зобов’яжуть до техогляду, а також пояснював, у кого під час перевірки можуть виникнути проблеми.