Техосмотр в Украине не пройдут авто старше 15 лет? Правда ли это

Помимо "возрастных" авто в зоне риска машины после аварий и с измененной конструкцией

В сети активно распространяют информацию о том, что обязательный техосмотр в Украине, который могут ввести уже в этом году, пройдут не все авто. Больше всего украинцев возмущает фейк о том, что документы об успешном прохождении якобы не выдадут для машин, которые эксплуатируются более 15 лет.

Так, по информации многих новостных порталов и соцсетей, в зоне риска являются:

машины после серьезных аварий;

авто с измененной конструкцией;

транспорт, возраст которого свыше 15 лет.

Но если в первых двух случаях, где автомобили либо пострадали, либо были серьезно переделаны, эксперты действительно могут "завернуть" непригодную для дальнейшей эксплуатации машину, то "возрастные" авто вряд ли ждет та же участь. При их адекватном использовании в прошлом такой транспорт может прослужить еще много лет. Тем более, что именно таких авто в Украине — большинство.

В сети же убеждены, что 15-летние авто техосмотр конечно же пройдут, и шутят по этому поводу.

Шутки насчет фейка о "возрастных" авто в Украине

Отметим, что к техосмотру обяжут людей, владеющих:

автомобилями, которые используют уже более четырех лет;

транспортом, у которого двигатель превышает объем 125 куб. см (или же в случае электротранспорта — мощность больше 4 кВт);

машинами, что способны развивать скорость больше 25 км/час.

Отметим, что кроме легковых или грузовых авто к техосмотру должны быть представлены также мопеды и мотоциклы.

После прохождения проверки специалист должен будет выдать специальный е-талон.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал, кого точно не обяжут к техосмотру, а также объяснял, у кого при проверке могут возникнуть проблемы.