Техогляд в Україні не пройдуть авто старше 15 років? Чи це правда

Крім "вікових" авто в зоні ризику машини після аварій та зі зміненою конструкцією

У мережі активно розповсюджують інформацію про те, що обов’язковий техогляд в Україні, який можуть запровадити вже цього року, пройдуть не всі автомобілі. Найбільше українців обурює фейк про те, що документи про успішне проходження нібито не видадуть машинам, які експлуатуються понад 15 років.

Так, за інформацією багатьох порталів і соцмереж, у зоні ризику є:

машини після серйозних аварій;

авто зі зміненою конструкцією;

транспорт, вік якого понад 15 років.

Але якщо у перших двох випадках, де автомобілі або постраждали, або були серйозно перероблені, експерти справді можуть "загорнути" непридатну для подальшої експлуатації машину, то на "вікові" авто навряд чи чекає та сама доля. При їхньому адекватному використанні в минулому такий транспорт може прослужити ще багато років. Тим більше, що саме таких авто в Україні більшість.

У мережі переконані, що 15-річні авто техогляд звичайно ж пройдуть, і жартують з цього приводу.

Жарти щодо фейку про "вікові" авто в Україні

До техогляду зобов’яжуть людей, які володіють:

автомобілями, які використовують уже понад чотири роки;

транспортом, у якого двигун перевищує об’єм 125 куб. см (або у випадку електротранспорту — потужність більше 4 кВт);

машинами, що здатні розвивати швидкість понад 25 км/годину.

Зазначимо, що крім легкових чи вантажних авто до техогляду мають бути представлені також мопеди та мотоцикли.

Після проходження перевірки фахівець повинен видати спеціальний е-талон.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, кого точно не зобов’яжуть до техогляду, а також пояснював, у кого під час перевірки можуть виникнути проблеми.