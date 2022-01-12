Українці мають обов’язковий техогляд авто: все, що варто про це знати (інфографіка)
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На перше повторне обслідування власникам легковиків доведеться вирушити через чотири роки
Вітчизняні автолюбителі готуються до повернення "добровільно-примусового" технічного огляду автомобіля. Процедуру обіцяють зробити обов’язковою практично для всіх уже до осені 2022 року.
"Телеграф" проаналізував всю необхідну інформацію про техогляд та зібрав її в одній інфографіці.
Кому доведеться проходити?
Одразу зазначимо, що нововведення стосується майже всіх транспортних засобів в Україні. Слід пам’ятати, що техогляд є для вас обов’язковим, якщо ви керуєте авто, яке:
- використовується понад чотири роки;
- має двигун об’ємом понад 125 куб. см (у разі електротранспорту — потужніше 4 кВт);
- розвиває швидкість вище 25 км/годину.
Крім легковиків та вантажівок, обов’язковий ТО доведеться проходити і власникам мотоциклів та мопедів.
За ігнорування перевірок або їх проведення у несанкціонованих для цього місцях можна запросто заробити штраф. Найнижчі починаються із 3400 гривень, але цілком реально отримати стягнення і вдесятеро більше.
Хто проводитиме і як часто?
Технічний огляд автомобіля може відбуватися:
- стаціонарно — тобто співробітниками сертифікованих СТО;
- "на місцях" — поліцейськими та іншими представниками влади під час т.зв. "придорожній перевірці".
Після першої реєстрації власники легковиків можуть розслабитись на наступні чотири роки. Потім перевірятись доведеться кожні два. А ось водії таксі будуть змушені проходити ТО щороку.
Скільки коштуватиме?
Якщо ви володієте легковим транспортом, то проходження техогляду коштуватиме вам 1000 гривень. Водіям вантажівок доведеться розщедритися трохи більше — до 1500 гривень.
Більше подробиць можна знайти у нашій інфографіці:
Цікаво, що повернення обов’язкового технічного огляду породило чимало запитань і навіть фейків. "Телеграф" розбирався, чи справді ТО не зможуть пройти машини, яким уже понад 15 років.
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