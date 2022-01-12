В Україну повертається обов’язковий техогляд: ціна та штрафи, якщо його не пройти

Мінімальний штраф для водіїв становить 3400 грн, максимальний — у 10 разів більше

В Україні 2022 року повернуть обов’язковий техогляд для всіх автомобілів. Ймовірно, реформу запустять восени, а мережа вже рясніє фейками про те, що пройдуть контроль з різних причин аж ніяк не всі. На жаль, вдарить нововведення і по гаманцях автовласників: як по тим, хто запишеться на техогляд, так і по тим, хто цього не зробить.

За даними профільних сайтів, ціни на техогляд в Україні коливаються в залежності від типу транспортних засобів. Звісно, все залежатиме від компанії та центрів, які перевірятимуть машину. Мінімальний прайс такий:

для легкових авто – від 1000 грн;

для вантажних — від 1500.

Якщо вчасно не пройти техогляд, передбачено штрафи:

за прострочений техогляд – 3400 грн;

повторне стягнення за прострочення – близько 17 000 грн;

порушення посадових осіб за техоглядом – до 34 000 грн.

Нагадаємо, що запровадження техогляду — одна з вимог асоціації з ЄС, його вже намагалися кілька разів запровадити, але безуспішно. Наприкінці 2021 року у листопаді на дорогах усіх областей України з’явилися мобільні станції поліції. Як писав "Телеграф", вони можуть перевіряти технічний стан авто на місці — включаючи світловість фар, зношеність шин, димність і вихлоп двигунів.