Укр

В Украину возвращается обязательный техосмотр: цена и штрафы, если его не пройти

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Техосмотры в Украине станут обязательными уже в этом году Новость обновлена 12 января 2022, 14:10
Техосмотры в Украине станут обязательными уже в этом году

Минимальный штраф для водителей составляет 3400 грн, максимальный — в 10 раз больше

В Украине в 2022 году вернут обязательный техосмотр для всех автомобилей. Вероятно, реформу запустят осенью, а сеть уже пестрит фейками о том, что пройдут контроль по разным причинам отнюдь не все. Увы, ударит новшество и по кошелькам автовладельцев: как по тем, кто запишется на техосмотр, так и по тем, кто этого не сделает.

Согласно данным профильных сайтов, цены на техосмотр в Украине колеблются в зависимости от типа транспортных средств. Естественно, все будет зависеть от компании и центров, которые будут проверять машину. Минимальный прайс таков:

  • для легковых авто — от 1000 грн;
  • для грузовых — от 1500.

Если вовремя не пройти техосмотр, предусмотрены штрафы:

  • за просроченный техосмотр — 3400 грн;
  • повторное взыскание за просрочку — около 17 000 грн;
  • нарушение должностных лиц по техосмотру — до 34 000 грн.

Напомним, что введение техосмотра — одно из требований ассоциации с ЕС, его уже пытались несколько раз ввести, но безуспешно. В конце 2021 года, в ноябре, на дорогах всех областей Украины появились мобильные станции полиции. Как писал "Телеграф", они могут проверять техническое состояние авто на месте — включая светность фар, изношенность шин, дымность и выхлопы двигателей.

Теги:
#Цены #Штрафы #Техосмотр #Техосмотр авто
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