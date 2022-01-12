В Украину возвращается обязательный техосмотр: цена и штрафы, если его не пройти

Минимальный штраф для водителей составляет 3400 грн, максимальный — в 10 раз больше

В Украине в 2022 году вернут обязательный техосмотр для всех автомобилей. Вероятно, реформу запустят осенью, а сеть уже пестрит фейками о том, что пройдут контроль по разным причинам отнюдь не все. Увы, ударит новшество и по кошелькам автовладельцев: как по тем, кто запишется на техосмотр, так и по тем, кто этого не сделает.

Согласно данным профильных сайтов, цены на техосмотр в Украине колеблются в зависимости от типа транспортных средств. Естественно, все будет зависеть от компании и центров, которые будут проверять машину. Минимальный прайс таков:

для легковых авто — от 1000 грн;

для грузовых — от 1500.

Если вовремя не пройти техосмотр, предусмотрены штрафы:

за просроченный техосмотр — 3400 грн;

повторное взыскание за просрочку — около 17 000 грн;

нарушение должностных лиц по техосмотру — до 34 000 грн.

Напомним, что введение техосмотра — одно из требований ассоциации с ЕС, его уже пытались несколько раз ввести, но безуспешно. В конце 2021 года, в ноябре, на дорогах всех областей Украины появились мобильные станции полиции. Как писал "Телеграф", они могут проверять техническое состояние авто на месте — включая светность фар, изношенность шин, дымность и выхлопы двигателей.