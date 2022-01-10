Юрист назвал нюанс с обязательным техосмотром в Украине
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Эксперт не исключает коррупционный фактор в обязательных техосмотрах для водителей
В наступившем 2022 году в Украине могут ввести обязательный техосмотр для всех автомобилей. В частности, проверке подвергнется и транспорт предприятий, что, по мнению экспертов, может стать рычагом воздействия центрального органа исполнительной власти и даже повлечь коррупцию.
Об этом рассказал "Телеграфу" юрист Олег Бодак.
По словам эксперта, право на проведение техосмотра получат предприятия, у которых будет соответствующее заключение по требованиям законодательства. Назначать их будет Министерство инфраструктуры якобы на договорных началах.
Бодак приводит в качестве примера ГП "Госавтотрансниипроект" — дескать, оно стало первым, которое полностью соответствует всем требованиям и подчиняется Мининфраструктуры.
"Исходя из опыта мы видим, что получение разрешения на проведение такой предпринимательской деятельности содержит существенный рычаг воздействия центрального органа исполнительной власти, что в свою очередь является значительным коррупционным фактором", — допускает эксперт.
Напомним, что к техосмотру обяжут не только предприятия, но и всех украинцев, владеющих:
- автомобилями, которые используют уже более четырех лет;
- транспортом, у которого двигатель превышает объем 125 куб. см (или же в случае электротранспорта — мощность больше 4 кВт);
- машинами, что способны развивать скорость больше 25 км/час.
Отметим, что кроме легковых или грузовых авто к техосмотру должны быть "представлены" также мопеды и мотоциклы.
После прохождения проверки специалист должен будет выдать специальный е-талон.
Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал, кого точно не обяжут к техосмотру, а также объяснял, у кого при проверке могут возникнуть проблемы.
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