Укр

Юрист назвал нюанс с обязательным техосмотром в Украине

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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В 2022 году техосмотры в Украине могут стать обязательными Новость обновлена 10 января 2022, 14:25
В 2022 году техосмотры в Украине могут стать обязательными

Эксперт не исключает коррупционный фактор в обязательных техосмотрах для водителей

В наступившем 2022 году в Украине могут ввести обязательный техосмотр для всех автомобилей. В частности, проверке подвергнется и транспорт предприятий, что, по мнению экспертов, может стать рычагом воздействия центрального органа исполнительной власти и даже повлечь коррупцию.

Об этом рассказал "Телеграфу" юрист Олег Бодак.

По словам эксперта, право на проведение техосмотра получат предприятия, у которых будет соответствующее заключение по требованиям законодательства. Назначать их будет Министерство инфраструктуры якобы на договорных началах.

Бодак приводит в качестве примера ГП "Госавтотрансниипроект" — дескать, оно стало первым, которое полностью соответствует всем требованиям и подчиняется Мининфраструктуры.

"Исходя из опыта мы видим, что получение разрешения на проведение такой предпринимательской деятельности содержит существенный рычаг воздействия центрального органа исполнительной власти, что в свою очередь является значительным коррупционным фактором", — допускает эксперт.

Напомним, что к техосмотру обяжут не только предприятия, но и всех украинцев, владеющих:

  • автомобилями, которые используют уже более четырех лет;
  • транспортом, у которого двигатель превышает объем 125 куб. см (или же в случае электротранспорта — мощность больше 4 кВт);
  • машинами, что способны развивать скорость больше 25 км/час.

Отметим, что кроме легковых или грузовых авто к техосмотру должны быть "представлены" также мопеды и мотоциклы.

После прохождения проверки специалист должен будет выдать специальный е-талон.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал, кого точно не обяжут к техосмотру, а также объяснял, у кого при проверке могут возникнуть проблемы.

Теги:
#Коррупция #Автомобили #Техосмотр #Прохождение техосмотра
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