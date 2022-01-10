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Юрист назвав нюанс із обов’язковим техоглядом в Україні

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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2022 року техогляди в Україні можуть стати обов’язковими Новина оновлена 10 січня 2022, 14:25
2022 року техогляди в Україні можуть стати обов’язковими

Експерт не виключає корупційний фактор в обов’язкових техоглядах для водіїв

У 2022 році в Україні можуть ввести обов’язковий техогляд для всіх автомобілів. Зокрема, перевірятиметься і транспорт підприємств, що, на думку експертів, може стати важелем впливу центрального органу виконавчої влади і навіть спричинити корупцію.

Про це розповів "Телеграфу" адвокат Олег Бодак.

За словами експерта, право на проведення техогляду отримають підприємства, у яких буде відповідний висновок щодо вимог законодавства. Призначатиме їх Міністерство інфраструктури нібито на договірних засадах.

Бодак наводить як приклад ДП "Державтотранснпроект" — мовляв, воно стало першим, яке повністю відповідає всім вимогам та підпорядковується Мінінфраструктури.

"Виходячи з досвіду ми бачимо, що отримання дозволу на провадження такої підприємницької діяльності містить суттєвий важіль впливу центрального органу виконавчої влади, що у свою чергу є значним корупційним фактором", — припускає експерт.

Нагадаємо, що до техогляду зобов’яжуть не лише підприємства, а й усіх українців, які володіють:

  • автомобілями, які використовують уже понад чотири роки;
  • транспортом, у якого двигун перевищує об’єм 125 куб. см (або у випадку електротранспорту — потужність більше 4 кВт);
  • машинами, що здатні розвивати швидкість понад 25 км/годину.

Зазначимо, що окрім легкових або вантажних авто до техогляду повинні бути представлені також мопеди та мотоцикли.

Після проходження перевірки фахівець повинен видати спеціальний е-талон.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, кого точно не зобов’яжуть до техогляду, а також пояснював, у кого під час перевірки можуть виникнути проблеми.

Теги:
#Корупція #Автомобілі #Техогляд #Проходження техогляду
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