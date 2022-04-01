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З 1 квітня розмитнення авто з Європи мало стати безкоштовним, але не стало — в чому причина

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Микита Синицін Микита Синицін
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Поки що за імпорт авто доведеться платити ПДВ та акциз Новина оновлена 01 квітня 2022, 16:51
Поки що за імпорт авто доведеться платити ПДВ та акциз

Влада обіцяє, що все зміниться найближчими днями

Ще 24 березня Верховна Рада України ухвалила законопроект №7190 "Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення законодавства на період військового стану", яким встановила нові ставки податків на період бойових дій.

Згідно з документом імпорт товарів для ФОП працюючих на єдиному податку 1-3 груп, а також ввезення легкових автомобілів планувалося повністю звільнити від сплати ПДВ та акцизного збору з 1 квітня.

Хоча закон був прийнятий парламентом і підписаний її головою, документ так і не підписав президент Володимир Зеленський, а значить, поки не набув чинності

"Зараз поки що законопроект не підписаний президентом, очікуємо, що це відбудеться найближчим часом", — уточнив у коментарі "Телеграфу" автор документа, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Тим часом з 1 квітня запроваджены нові податкові пільги для ФОП та підприємств — для ФОП І та ІІ групи виплати єдиного податку будуть добровільними. А великий бізнес перейде на спрощену систему оподаткування. ФОП ІІІ групи зможуть виплачувати єдиний податок з обороту у розмірі 2%.

Теги:
#ПДВ #Податки #Імпорт авто
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