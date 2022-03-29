Розмитнення авто з Європи стане безкоштовним: нюанси та терміни

На час бойових дій імпортні авто для українців подешевшають

Імпортні товари, у тому числі автомобілі, стануть для українців дешевшими. 24 березня Верховна Рада ухвалила законопроект №7190 "Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення законодавства на період військового стану", яким встановила нові ставки податків на період бойових дій.

Відповідно до положень документа, аж до закінчення терміну воєнного стану пересічні українці та бізнес звільняються від цілої низки податків та митних зборів. Серед них – запровадження нульової ставки ПДВ та скасування акцизу на імпорт легкових автомобілів, кузовів, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів для перевезення 10 і більше осіб, а також перевезення вантажів.

Інакше кажучи, при імпорті авто в Україну платити ПДВ та акциз більше не доведеться, що зробить ввезення авто та кінцеву ціну на них значно дешевшим.

Щоправда, зараз, якщо вірити сайту парламенту, законопроект поки що не підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Після підписання та набуття чинності документом, вже з 1 квітня і до закінчення терміну дії військового стану, українці зможуть купувати імпортні авто дешевше. Виняток становитимуть товари, імпортовані з Росії – на них дія законопроекту №7190 не поширюється.

Також законопроект дозволяє не сплачувати ПДВ та акциз за імпортні товари приватним підприємцям, які перебувають на 1-3 групах єдиного податку, а уряд уже виробив низку ідей, які допоможуть підтримати українців.