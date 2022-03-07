Держава допоможе українцям: голосна заява Зеленського стосовно економіки

Боротьба за країну та її майбутнє, в тому числі економічне, триває

Представники вітчизняної влади, як стверджує очільник держави Володимир Зеленський, уже мають план відповідних дій для поступового відновлення України по завершенню війни з російською федераціїєю. Найголовніше зараз — дозволити людям мати надію у завтрашньому дні, в котрому знайдуться і свобода, і достаток.

Про це президент говорив у своєму черговому ранковому зверненні у понеділок, 7 березня.

За словами Зеленського, більшість економічно-фінансових змін запроваджені не лише на період бойовиї дій та воєнного стану, а й на весб подальший рік після того, як війна завершиться.

Наразі уряд випрацював низку ідей, котрі допоможуть підтримати українців:

звільнення ФОПів І та ІІ груп від ЄСВ;

звільнення ФОПів ІІІ групи та підприємств від ЄСВ за найманих працівників, котрі були призвані до ЗСУ, тероборони абощо;

створення спецпакету допомоги як громадянам, так і бізнесу;

дозвіл не сплачувати податок на землю, а також оренду за землю держ- та комунвласності на територіях, де наразі точаться бої;

відтермінування сплати податків для всіх підприємств, які не зможуть дозволити собі такі платежі.

"Усі керівники центральної влади мають чітке завдання: розробити таку систему дій, щоб відновлення України було швидким. Та орієнтувалося на людей", — підкреслив Володимир Зеленський.

Також він додав, що всі керівники підприємств, яким вдається платити заробітну плату людям навіть якщо компанія нині не працює, докладають зусиль до загального захисту держави.

Нагадаємо, раніше прем'єр Шмигаль пояснював, що за "економіку воєнного стану" впроваджує наразі Україна та на які виплати можуть розраховувати наші громадяни.