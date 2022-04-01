Укр

С 1 апреля растаможка авто из Европы должна была стать бесплатной, но не стала - в чем причина

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
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Пока за импорт авто придется платить НДС и акциз Новость обновлена 01 апреля 2022, 16:51
Пока за импорт авто придется платить НДС и акциз

Власти обещают, что все изменится в ближайшие дни

Еще 24 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект №7190 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования законодательства на период военного положения", которым установила новые ставки налогов на период боевых действий.

Согласно документу импорт товаров для ЧП работающих на едином налоге 1-3 групп, а также ввоз легковых автомобилей, планировалось полностью освободить от уплаты НДС и акцизного сбора с 1 апреля.

Хотя закон был принят парламентом и подписан ее председателем, документ так и не подписал президент Владимир Зеленский, а значит пока не вступил в силу

"Сейчас пока законопроект не подписан президентом, ожидаем, что это произойдет в ближайшее время", - уточнил в комментарии "Телеграфу" автор документа, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.

Тем временем с 1 апреля біли введены новые налоговые льготы для ФОП и предприятий — для ФОП I и II группы выплаты единого налога будут добровольными. А крупный бизнес перейдет на упрощенную систему налогообложения. ФОП III группы смогут выплачивать единый налог с оборота в размере 2%.

Теги:
#НДС #Налоги #Импорт авто
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