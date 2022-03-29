Растаможка авто из европы станет бесплатной: нюансы и сроки

На время боевых действий импортные авто для украинцев подешевеют

Импортные товары, в том числе автомобили, станут для украинцев несколько дешевле. 24 марта Верховная Рада приняла законопроект №7190 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования законодательства на период военного положения", которым установила новые ставки налогов на период боевых действий.

Согласно положениям документа, вплоть до окончания срока военного положения рядовые украинцы и бизнес освобождаются от целого ряда налогов и таможенных сборов. В их числе – введение нулевой ставки НДС и отмена акциза на импорт легковых автомобилей, кузовов, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств для перевозки 10 и более человек, а также перевозки грузов.

Иначе говоря, при импорте авто в Украину платить НДС и акциз больше не придется, что сделает ввоз авто и конечную цену на них значительно дешевле.

Правда в настоящий момент, если верить сайту парламента, законопроект пока не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. После подписания и вступления в силу документа, уже с 1 апреля и до окончания срока действия военного положения, украинцы смогут покупать импортные авто дешевле. Исключение составят товары, импортированные из россии – на них действие законопроекта №7190 не распространяется.

Также законопроект позволяет не платить НДС и акциз за импортные товары частным предпринимателям, находящимся на 1-3 группах единого налога, а правительство уже выработало ряд идей, которые помогут поддержать украинцев.