Государство поможет украинцам: громкое заявление Зеленского по поводу экономики

Борьба за страну и ее будущее, в том числе экономическое, продолжается

Представители отечественных властей, как утверждает глава государства Владимир Зеленский, уже имеют план соответствующих действий для постепенного восстановления Украины по завершению войны с российской федерацией. Самое главное сейчас — позволить людям надеяться в завтрашнем дне, в котором найдутся и свобода, и достаток.

Об этом президент говорил в своем очередном утреннем обращении в понедельник, 7 марта.

По словам Зеленского, большинство экономически-финансовых изменений введены не только на период боевых действий и военного положения, но и на весб последующий год после того, как война завершится.

В настоящее время правительство выработало ряд идей, которые помогут поддержать украинцев:

освобождение ФЛП I и II групп от ЕСВ;

увольнение ФЛП III группы и предприятий от ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ВСУ, терробороны и т.п.;

создание спецпакета помощи как гражданам, так и бизнесу;

разрешение не платить налог на землю, а также аренду за землю гос- и коммунсобственности на территориях, где сейчас ведутся бои;

отсрочка уплаты налогов для всех предприятий, которые не смогут себе позволить такие платежи.

"У всех руководителей центральной власти есть четкая задача: разработать такую систему действий, чтобы восстановление Украины было быстрым. Но ориентировалось на людей", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он добавил, что все руководители предприятий, которым удается платить заработную плату людям, даже если компания сейчас не работает, прилагают усилия к общей защите государства.

Напомним, ранее премьер Шмигаль объяснял, что за "экономику военного положения" внедряет сейчас Украина и на какие выплаты могут рассчитывать наши граждане.