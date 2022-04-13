Импорт авто без НДС и акциза: что изменилось для авто на евробляхах

В Таможенной службе рассказали как ввозить авто на евробляхах

После подписания президентом Владимиром Зеленским закона №2142-X, меняющим правила импорта авто и товаров в Украину на время военного положения, следует ожидать роста импорта автомобилей в нашу страну, в том числе на так называемых "евробляхах".

Государственная таможенная служба выпустила разъяснение порядка импорта и регистрации авто с иностранной регистрацией.

Согласно ему теперь при ввозе в Украину любого автомобиля, в том числе на евробляхах, платить акциз, пошлину и НДС больше не придется, вместе с тем порядок оформления авто остается действовавшим до принятия соответствующих упрощений.

"Среди других новаций указанного Закона — при оформлении авто с иностранной регистрацией, плата за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для них, с заинтересованных лиц не взимается", — подчеркнули в Таможенной службе.

Особо в Таможенной службе отметили, что по завершению действия военного положения, гражданам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они освобождены. Законом не предусмотрены отсрочки.

С 1 января 2022 года в отношении регистрации авто на евробляхах вступили в силу законодательные изменения, которыми была установлена процедура таможенного оформления подобных авто.

Вместе с тем с 5 апреля украинцы могут ввозить в страну авто без уплаты пошлины, НДС и акциза. Согласно закону, подписанному президентом 5 апреля, на период до окончания военных действий эти платежи отменены, правда оплатить регистрацию автомобиля все же придется.