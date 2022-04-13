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Украинцы могут ввозить авто бесплатно, но при одном условии

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Можно ввозить авто только уровня не ниже Евро-5 Новость обновлена 13 апреля 2022, 17:36
Можно ввозить авто только уровня не ниже Евро-5

На таможне рассказали какие авто можно ввозить в Украину

С подписанием президентом Украины Владимиром Зеленским закона Украины, которым были отменены пошлина, акцизы и НДС на ввоз легковых авто, их импорт стал для украинцев значительно дешевле.

Впрочем, положенные при регистрации авто украинцам все же придется заплатить, а это:

  • взнос в ПФУ для первой регистрации от 3% до 5% от стоимости авто;
  • регистрация – 190,15 грн;
  • бланк свидетельства – 114 грн;
  • номерные знаки – 135 грн.

Кроме того, в Таможенной службе Украины напомнили, что действие данного документа не отменяют требований по необходимости подтверждения соответствия транспортных средств экологическим нормам.

Документом, удостоверяющим соответствие транспортных средств таким требованиям, есть сертификат или другой документ о подтверждении соответствия, выданный согласно законодательству Украины, указывающий, какому именно уровню экологических норм отвечает по конструкции транспортное средство.

Согласно нормам действующего законодательства импортировать в Украину с 1 января 2016 года можно ввозить только транспортные средства не ниже уровня "Евро-5".

Также в Таможенной службе рассказали о том, как теперь ввозить и регистрировать авто на европейских номерах и гражданам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они освобождены.

Теги:
#Таможня #Пошлина #Импорт авто
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