Растаможка евроблях во время войны: как самостоятельно задекларировать авто

Таможня облегчила украинцам импорт авто – что нужно знать

С 6 апреля вступил в силу Закон Украины, которым от НДС, пошлин и акциза освобождались импортированные из Европы в Украину авто. Государственная таможенная служба Украины подготовилась к росту числа ввозимых автомобилей и даже облегчила процесс их оформления для украинцев.

Как сообщает сайт ГТС теперь украинцы могут самостоятельно задекларировать свои авто через раздел "Гражданам/Ввоз легкового автомобиля" в Личном кабинете на Едином государственном информационном вебпортале "Единое окно для международной торговли".

Теперь для предварительной декларации не нужно:

выбирать "Код места таможенного оформления", так как они оформляются автоматически, без привлечения должностного лица таможни за 5-15 минут;

добавлять скан копии документов. Их нужно будет прикрепить при разработке дополнительной декларации;

рассчитывать таможенные платежи.

Вслед за этим необходимо будет оформить дополнительную декларацию, как именно это сделать и какие документы будут нужны, можно ознакомиться на сайте Таможенной службы Украины.

Впрочем, совсем бесплатно ввезти авто не получится, за его регистрацию в Украине все равно придется заплатить взнос в ПФУ, это 3-5% от его стоимости, а также оплата регистрации, номерных знаков и прочих документов.

При этом следует помнить, что ввозимые авто должны отвечать экологическим нормам, так для легковых авто это не ниже Евро-2, а для грузовых и пассажирских автобусов — не ниже Евро-5.