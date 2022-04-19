Авто з-за кордону під час війни: які машини заборонено ввозити в Україну

Дозвіл відсутній для транспорту, так чи інакше пов’язаного з країною-агресором

Зі зняттям додаткового оподаткування під час розмитнення автомобіля, придбаного за кордоном, на час війни багато українців розглядають варіант придбання "євробляхи". Однак є кілька обмежень, через які окрему машину вам можуть заборонити перевезти до України.

Які саме табу прописані законом, пояснили на спеціалізованому порталі "Авто-Страйк".

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Насамперед заборона на розмитнення автомобілів стосується транспорту, виготовленого на певних територіях. У зв’язку з війною обмеження стосуються автомобілів:

виготовлених у безпосередньо країні-агресорі або агресорі по відношенню до України;

ввезених з території країни-агресора чи окупованих нею територій.

Наразі автолюбителі за новими правилами розмитнення не зможуть ввезти до України машини з росії, Білорусі, а також анексованого Криму.

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Крім цього, залишаються давні заборони на реєстрацію автобусів, які були зібрані з інших транспортних засобів, машин з кермом з правого боку, а також машини, у яких відсутні сертифікати відповідності та пошкоджені або відсутні ідентифікаційні номери кузова, рами, двигуна тощо. При цьому на запчастини таку техніку ввозити можна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які платежі до держбюджету при розмитненні "євробляхи" все ж таки доведеться здійснити. Спойлер — вони не такі значні, як раніше, що спрощує справу.